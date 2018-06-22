"أوقاف القدس" تحذر من اعتداء متطرفين يهود على حارسات الأقصى

عمان أ ش أ

حذرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشئون المسجد الأقصى المبارك، من الاعتداءات الصارخة التى تمارسها مجموعة من غلاة المتطرفين اليهود بحق حارسات المسجد الأقصى المبارك أثناء تأدية واجبهن فى ساحات المسجد.

كما حذرت الدائرة - فى بيان الخميس - من تبنى بعض وسائل الإعلام وتداول "فيديوهات" مجتزأة وروايات للمتطرفين اليهود ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعى ، خاصة الفيديو الذى تم نشره على موقع أحد غلاة المتطرفين اليهود ، وتناقلته بعض وسائل إعلام ، والذى قام به المدير العام لأوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب بإبعاد الحارسات حفاظا على سلامتهن وعدم إفساح المجال للشرطة والمتطرفين للتطاول عليهن واعتقالهن.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية حرصها المطلق على الحفاظ على سلامة موظفى وموظفات الدائرة وخاصة حارسات المسجد الأقصى ، معتبرة أن نشر هذا "الفيديو" فى ظل الظروف العصيبة التى يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك يأتى فى سياق تشويه الحقائق والتحريض والمزاودة ضد دائرة الأوقاف الإسلامية وإدارتها وموظفيها الذين هم أحرص الناس فى الحفاظ على إسلامية وهوية الأقصى المبارك وكرامة موظفيه.