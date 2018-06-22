أهم 10 بوستات.. ليفربول يحتفل بمرور عام على انضمام صلاح: حدث سيذكره التاريخ

كتب محمد تهامى زكى

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الجمعة، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات، التى جاءت كالتالى:

1- ليفربول احتفالا بمرور عام على انضمام محمد صلاح: ما حدث سيذكره التاريخ



ليفربول عبر فيس بوك

2- ترامب يأمل فى زيادة إنتاج أوبك للحفاظ على الأسعار العالمية



ترامب عبر تويتر

3- لحظة اغتيال مدير جوازات بابل العراقية بهجوم إرهابى مسلح

4- رئيسة وزراء نيوزلندا تنشر صور رضيعها الأول عبر انستجرام



رئيسة وزراء نيوزلندا عبر انستجرام

5- هانى شاكر يحيى الذكرى السابعة لوفاة ابنته "دينا"



هانى شاكر

6- المعارضة القطرية: نظام تميم مستمر فى سرقة ونهب مدخرات وثروات شعبنا



المعارضة القطرية عبر تويتر

7- عمرو أديب معلقا على معطف ميلانيا ترامب: يبدو أننا أمام ديانا جديدة



عمرو أديب

8- محمد حفظى عن اتهامه بالتطبيع: "كفاية شائعات"



محمد حفظى

9- شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "أجمل ضحكة فى حياتى"



شيرين عبد الوهاب

10- فنانات يستمتعن بالإجازة الصيفية على البحر



ريهام عبد الغفور



رحمة حسن