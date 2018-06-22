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أهم 10 بوستات.. ليفربول يحتفل بمرور عام على انضمام صلاح: حدث سيذكره التاريخ

الجمعة، 22 يونيو 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات.. ليفربول يحتفل بمرور عام على انضمام صلاح: حدث سيذكره التاريخ محمد صلاح
كتب محمد تهامى زكى
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الجمعة، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات، التى جاءت كالتالى:

 

1- ليفربول احتفالا بمرور عام على انضمام محمد صلاح: ما حدث سيذكره التاريخ

ليفربول عبر فيس بوك
ليفربول عبر فيس بوك

 

2- ترامب يأمل فى زيادة إنتاج أوبك للحفاظ على الأسعار العالمية

ترامب عبر تويتر
ترامب عبر تويتر

 

3- لحظة اغتيال مدير جوازات بابل العراقية بهجوم إرهابى مسلح

4- رئيسة وزراء نيوزلندا تنشر صور رضيعها الأول عبر انستجرام

رئيسة وزراء نيوزلندا عبر انستجرام
رئيسة وزراء نيوزلندا عبر انستجرام

 

5- هانى شاكر يحيى الذكرى السابعة لوفاة ابنته "دينا"

هانى شاكر
هانى شاكر

 

6- المعارضة القطرية: نظام تميم مستمر فى سرقة ونهب مدخرات وثروات شعبنا

المعارضة القطرية عبر تويتر
المعارضة القطرية عبر تويتر

 

7- عمرو أديب معلقا على معطف ميلانيا ترامب: يبدو أننا أمام ديانا جديدة

عمرو أديب
عمرو أديب
 

8- محمد حفظى عن اتهامه بالتطبيع: "كفاية شائعات"

محمد حفظى
محمد حفظى

 

9- شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "أجمل ضحكة فى حياتى"

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

 

10- فنانات يستمتعن بالإجازة الصيفية على البحر

{يهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

 

رحمة حسن
رحمة حسن

 

منة فضالى
منة فضالى

 


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