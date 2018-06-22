أهم 10 بوستات.. ليفربول يحتفل بمرور عام على انضمام صلاح: حدث سيذكره التاريخ

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الجمعة، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات، التى جاءت كالتالى:
1- ليفربول احتفالا بمرور عام على انضمام محمد صلاح: ما حدث سيذكره التاريخ
ليفربول عبر فيس بوك
2- ترامب يأمل فى زيادة إنتاج أوبك للحفاظ على الأسعار العالمية
ترامب عبر تويتر
3- لحظة اغتيال مدير جوازات بابل العراقية بهجوم إرهابى مسلح
4- رئيسة وزراء نيوزلندا تنشر صور رضيعها الأول عبر انستجرام
رئيسة وزراء نيوزلندا عبر انستجرام
5- هانى شاكر يحيى الذكرى السابعة لوفاة ابنته "دينا"
هانى شاكر
6- المعارضة القطرية: نظام تميم مستمر فى سرقة ونهب مدخرات وثروات شعبنا
المعارضة القطرية عبر تويتر
7- عمرو أديب معلقا على معطف ميلانيا ترامب: يبدو أننا أمام ديانا جديدة
عمرو أديب
8- محمد حفظى عن اتهامه بالتطبيع: "كفاية شائعات"
محمد حفظى
9- شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "أجمل ضحكة فى حياتى"
شيرين عبد الوهاب
10- فنانات يستمتعن بالإجازة الصيفية على البحر
ريهام عبد الغفور
رحمة حسن
منة فضالى
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