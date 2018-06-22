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أمن الإسكندرية يشن حملات تفتيشية على المخابز والمواد البترولية

الجمعة، 22 يونيو 2018 12:43 م
أمن الإسكندرية يشن حملات تفتيشية على المخابز والمواد البترولية سولار مضبوط - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق والمخابز والمواد البترولية والسلع التموينية.
 
أسفرت الحملة عن ضبط "ع ا ب" 37 سنة، المدير المسئول عن المخبز الحر بدائرة قسم شرطة محرم بك، وضبط " 25 " جوال دقيق بإجمالى وزن " 1.250 " طن، وتحرر المحضر رقم 14003/2018 جنح قسم شرطة محرم بك ،وجارى العرض على النيابة.
 
وفى مجال ضبط المواد البترولية المدعمة، تم ضبط "ا ي ع" 45 سنة، المدير المسئول عن محل بدائرة قسم شرطة محرم بك، لقيامه بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال تجميع السلع البترولية المدعمة، وبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، وضبط كمية قدرها 900  لتر سولار مدعم ،تحرر المحضر رقم 14005/2018 جنح قسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة.
 
كما تم ضبط "ع ع ع" 50 سنة، المدير المسئول عن مغسلة بدائرة قسم شرطة محرم بك، لقيامة بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال تجميع السلع البترولية المدعمة بغرض بيعها بالسوق السوداء، وضُبط عدد " 1000" لتر سولار مدعم، تحرر المحضر رقم 14007/2018 جنح قسم شرطة أول العامرية ،وجاري العرض علي النيابة، و ضبط "م ع ا" 35 سنة، المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز، بدائرة قسم شرطة كرموز، لعدم إعلانه عن الأسعار الرسمية المحددة طبقاً لقرار السيد المحافظ ، تحرر المحضر رقم 5835/2018 جنح قسم شرطة كرموز وجاري العرض علي النيابة.
 
كما تم ضبط "ا ا م" 35 سنة، المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز، بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه  لعدم إعلانه عن الأسعار الرسمية المحددة طبقاً لقرار السيد المحافظ، تحرر المحضر رقم 9304/2018 جنح قسم شرطة ثالث المنتزه،  وجاري العرض علي النيابة.
 
وضبط "ر خ ا" 40 سنة المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز، بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه،  لعدم إعلانه عن الأسعار الرسمية المحددة طبقاً لقرار المحافظ ،وتحرر المحضر رقم 9306/2018 جنح قسم شرطة ثالث المنتزه، وجاري العرض علي النيابة ،وضبط "ا ع ص" 30 سنة، المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لعدم إعلانه عن الأسعار الرسمية المحددة طبقاً لقرار المحافظ ، تحرر المحضر رقم 11561/2018 جنح قسم شرطة الدخيلة .. وجاري العرض علي النيابة.
 
كما تم ضبط "ف ا ش" 35 سنة، المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة اللبان، لعدم إعلانه عن الأسعار الرسمية المحددة طبقاً لقرار السيد المحافظ، تحرر المحضر رقم 56/2018 جنح قسم شرطة اللبان، وجاري العرض علي النيابة ، و"ي م ق" 40 سنة المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز، بدائرة قسم شرطة المنشية، لعدم إعلانه عن الأسعار الرسمية المحددة طبقاً لقرار السيد المحافظ ، تحرر المحضر رقم 7561/2018 جنح قسم شرطة المنشية .. وجاري العرض علي النيابة .
 
 وفى مجال مخالفات المخابز والمطاحن، تم ضبط "ع ع س" 50 سنة، المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لقيامه بإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن بمقدار 15 جرام عن وزن الرغيف ، وضبط "ر ع ع" 55 سنة، المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة ثان الرمل لقيامه بإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن بمقدار 15 جرام عن وزن الرغيف، "ط ا ا" 50 سنة، المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة محرم بك، لعدم الإلتزام بإعطاء  بون الصرف للمواطنين.
 
و في مجال سحب عينات من المطاحن، تم سحب 9 عينة "دقيق بلدي - قمح - ردة ناعمة " لتحليلها بمعامل وزارة التموين ، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار، وتم ضبط 7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وفي مجال عدم حمل شهادة صحية، وتم ضبط 8 قضايا عدم حمل شهادة صحية.
 
 
 
 

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