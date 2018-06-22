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الجمعة، 22 يونيو 2018 03:54 م
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أمريكا تعتقل مواطنا صينيا بتهمة تهريب أجهزة مضادة للغواصات إلى الجيش الصينى

الجمعة، 22 يونيو 2018 03:04 م
أمريكا تعتقل مواطنا صينيا بتهمة تهريب أجهزة مضادة للغواصات إلى الجيش الصينى الجيش الصينى
واشنطن (أ ش أ)
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ألقت السلطات الأمريكية القبض على مواطن صينى يرأس شركة تعمل بتوزيع منتجات ذات صلة بالغواصات، وذلك بتهمة التواطؤ مع جهة تابعة للجيش الصينى لتصدير أجهزة يمكن أن تستخدم فى حروب مضادة للغواصات.

وجاء فى بيان للادعاء الأمريكى - نشر على موقع وزارة العدل الأمريكية على شبكة الإنترنت - أن المواطن الصينى المقيم بولاية ماساتشوستس الأمريكية قين شورين (41 عاما) اتهم فى دعوى جنائية أمام محكمة فيدرالية فى مدينة بوسطن الأمريكية بالاحتيال فى عملية الحصول على تأشيرة الدخول والتآمر لارتكاب مخالفات للوائح التصدير الأمريكية.

وتابع البيان أن شورين المقيم فى الولايات المتحدة منذ عام 2014 يدير عدة شركات مقرها الصين، تعمل على استيراد منتجات من الولايات المتحدة وأوروبا إلى الصين فى مجالات التكنولوجيا البحرية، ومن بين تلك الشركات شركة "لينك أوشن" التى تضم قائمة عملائها معاهد أبحاث صينية وقطاع الحرب البحرية التابع للجيش الصيني، بحسب ما جاء فى أوراق الدعوى، وأنه سعى بشكل غير قانونى إلى تهريب الأجهزة المذكورة إلى الصين.

وذكرت تقارير إعلامية أنه لم يصدر تعليق من السفارة الصينية فى الولايات المتحدة أو وزارة الدفاع الصينية على ذلك، بينما قال متحدث باسم الخارجية الصينية إنه ليس على علم بالموقف.

 


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