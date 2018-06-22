video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 03:55 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تحظر منح تأشيرات لعدد من المسئولين فى الكونغو الديمقراطية

الجمعة، 22 يونيو 2018 02:46 م
أمريكا تحظر منح تأشيرات لعدد من المسئولين فى الكونغو الديمقراطية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت الولايات المتحدة حظر منح تأشيرات لعدد من كبار المسئولين الكونغوليين وأفراد أسرهم، لتورطهم فى عمليات فساد كبيرة تتعلق بالعملية الانتخابية فى الكونغو الديمقراطية.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها، إنها غير ملزمة بالكشف بشكل علنى عن هوية من استهدفهم الحظر، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يبعث برسالة مهمة مفادها أن الفساد أمر غير مقبول وسيكون له عواقب.

وأشارت الولايات المتحدة إلى أن إجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافة وفى الوقت المناسب فى شهر ديسمبر القادم يعد أمرا جوهريا.

يذكر أنه تم تأجيل الانتخابات الرئاسية منذ عام 2016، فيما توصلت المعارضة إلى اتفاق يقضى بعدم ترشح الرئيس الحالى جوزيف كابيلا فى الانتخابات القادمة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

7 ولايات أمريكية تعتزم مقاضاة إدارة ترامب بسبب سياسة الهجرة

التليجراف: عبارة على معطف ميلانيا ترامب خلال زيارة للمهاجرين تثير جدلا

امريكا

الكونغو

اخبار امريكا

اخبار الكونغو

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

تركيا.. "إسلامى وعلمانى" إيد واحدة فى مواجهة الدكتاتور.. صحف بريطانية تفتح النار على أردوغان قبل انتخابات الأحد.. توقعات باللجوء إلى التزوير لانتزاع الرئاسة .. والاندبندنت تؤكد: السباق لن يحسم من الجولة الأولى

تركيا.. "إسلامى وعلمانى" إيد واحدة فى مواجهة الدكتاتور.. صحف بريطانية تفتح النار على أردوغان قبل انتخابات الأحد.. توقعات باللجوء إلى التزوير لانتزاع الرئاسة .. والاندبندنت تؤكد: السباق لن يحسم من الجولة الأولى

عماد الدين حسين بعد تعليق بريزنتيشن على مقاله: لم نكن نعلم هذه المعلومات.. ونقدر الدور الكبير للشركة فى دعم المنتخب وصناعة الكرة المصرية.. ونعلم جميعا المحاولات الممنهجة على شركة we

عماد الدين حسين بعد تعليق بريزنتيشن على مقاله: لم نكن نعلم هذه المعلومات.. ونقدر الدور الكبير للشركة فى دعم المنتخب وصناعة الكرة المصرية.. ونعلم جميعا المحاولات الممنهجة على شركة we

إن كيدهن عظيم.. سيدة تحرر 182 بلاغا ضد زوجها بعد زواجه من أخرى

إن كيدهن عظيم.. سيدة تحرر 182 بلاغا ضد زوجها بعد زواجه من أخرى

مصدر باتحاد الكرة: حسن شحاتة المدرب الوطنى الوحيد المرشح لخلافة كوبر

مصدر باتحاد الكرة: حسن شحاتة المدرب الوطنى الوحيد المرشح لخلافة كوبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة