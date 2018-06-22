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الجمعة، 22 يونيو 2018 04:57 م
خالد صلاح
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أقوى مراجعة نهائية فى مواد الديناميكا والأحياء وعلم النفس وعلم الاجتماع والبيولوجى "لغات"

الجمعة، 22 يونيو 2018 04:17 م
أقوى مراجعة نهائية فى مواد الديناميكا والأحياء وعلم النفس وعلم الاجتماع والبيولوجى "لغات" طلاب الثانوية العامة
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يقدم "اليوم السابع"  لطلاب الثانوية العامة شعبة الأدبى والعلمى أقوى مراجعة ليلة الامتحان فى مواد الديناميكا والأحياء وعلم النفس وعلم الاجتماع والبيولوجى "لغات".

 

وفي إطار حرصه المستمر على دعم الطلاب، يقدم "اليوم السابع" بصفة يومية مراجعات نهائية فى كافة المواد الدراسية، لطلاب الثانوية العامة "عربى" و"لغات" حتى نهاية الامتحانات.

 

 

لطلاب الثانوى الأدبي .. مراجعة ليلة الامتحان فى علم الاجتماع

 

لطلاب الأدبى.. أقوى مراجعة نهائية فى علم النفس

 

طلاب الثانوية العامة علمى رياضة .. أقوى مراجعة نهائية فى الديناميكا "لغات

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لطلاب الثانوية علمى علوم.. أقوى مراجعة نهائية فى مادة البيولوجى "لغات"

 

لطلاب الثانوية علمى علوم.. أقوى مراجعة نهائية فى مادة الأحياء

 


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مراجعة نهائية للثانوية العامة

مراجعة الديناميكا

مراجعة الأحياء

مراجعة علم النفس

مراجعة علم الاجتماع

مراجعة البيولوجى لغات




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