أسعار النفط اليوم الجمعة 22-6-2018 برنت يسجل 74.73 دولار للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة 22-6-2018، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.73 دولار للبرميل، وسجلت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 66.54 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 2% يوم الجمعة مع اقتراب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من التوصل إلى اتفاق لزيادة الإنتاج من أجل تعويض أثر تقلص إمدادات بعض المنتجين فى الوقت الذى يزيد فيه الطلب العالمى.

وقال مصدر فى أوبك إن المنظمة اتفقت مع منتجين مستقلين فى العاصمة النمساوية فيينا يوم الجمعة على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا اعتبارا من يوليو.

فيما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الجمعة، على زيادة متواضعة فى إنتاج النفط اعتبارا من يوليو بعد أن أقنعت السعودية، أكبر منتج فى المنظمة، منافستها إيران بالتعاون وسط دعوات من مستهلكين كبار للمساعدة فى خفض أسعار الخام وتجنب حدوث نقص فى المعروض.

وقال مصدران فى أوبك، إن المنظمة اتفقت على ضرورة أن تزيد وحلفاؤها بقيادة روسيا الإنتاج نحو مليون برميل يوميا، بما يعادل 1% من الإمدادات العالمية.

وقالت مصادرة فى أوبك إن الزيادة الحقيقية ستكون أقل لأن عددا من الدول التى تراجع إنتاجها فى الآونة الأخيرة ستجد صعوبة فى تغطية حصصها الإنتاجية، بينما لن يُسمح للمنتجين الآخرين بسد الفجوة.

ودعت الولايات المتحدة والصين والهند أوبك إلى زيادة الإنتاج للحيلولة دون حدوث نقص يضر بالاقتصاد العالمى.

وعبرت السعودية وروسيا عن رضاهما بضخ المزيد من الخام، لكن إيران انتقدت الفكرة حيث تواجه عقوبات أمريكية.

وطلبت إيران، ثالث أكبر منتج فى أوبك، من المنظمة أن ترفض دعوات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لزيادة إنتاج النفط قائلة إنه أسهم فى الارتفاع الأخير فى الأسعار بفرضه عقوبات على إيران وفنزويلا.

وفرض ترامب عقوبات جديدة على طهران فى مايو ويتوقع مراقبو السوق انخفاض إنتاج إيران بمقدار الثلث بنهاية 2018، يعنى هذا أن أمام إيران القليل من المكاسب التى قد تحققها من اتفاق يرفع إنتاج أوبك، على عكس السعودية التى تتصدر قائمة مصدرى الخام فى العالم.

لكن يبدو أن وزير الطاقة السعودى خالد الفالح أقنع نظيره الإيرانى بيجن زنغنه بدعم زيادة الإنتاج قبل ساعات فقط من اجتماع أوبك يوم الحمعة.