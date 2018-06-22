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أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-6-2018 فى مصر

الجمعة، 22 يونيو 2018 01:00 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-6-2018 فى مصر الذهب - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-6-2018 سجلت استقرار ملحوظ لجميع الأعيرة، رغم استمرار انخفاض أسعار الذهب عالميا، حيث سجل عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى السوق المصرى 643 جنيها للجرام حتى الآن.

أوقية الذهب
 

 

أوقية الذهب تراجعت بنسبة 2.7% لتنزل من 1305دولارا يوم 14 يونيو الجارى لتسجل قرابة 1270 دولار، قبل أن يعاود الذهب الصعود مرة أخرى ليتعافى ويكسب 4 دولارات لتسجل الأوقية أول أمس 1274 دولار ثم تراجع مرة أخرى لتنزل ما دون 1265 دولار، وهو سعر منخفض جدا للذهب عالميا، وعلى مدار الفترة من 14 يونيو وحتى الآن فإن سعر الذهب فى سوق الصاغة المصرى انخفض 3 جنيهات لينزل الذهب من 646 جنيها لعيار 21 ليسجل 643 جنيه.

سعر الذهب
 

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل أهمها سعر أوقية الذهب عالميا، وكذلك عامل العرض والطلب لكن الشراء والبيع بكميات كبيرة، إضافة إلى سعر الدولار فى البنوك والمصارف، لكن سوق الذهب لم يستجب للانخفاض العالمى نتيجة ارتفاع سعر الدولار.

 

وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى مصر
 

عيار 18 : 551 جنيه

 عيار 21 : 643 جنيه

 عيار 24 : 734 جنيه

 الجنيه الذهب : 5144 جنيه

 السعر العالمى : 1270 دولار

مبيعات الذهب
 

مبيعات الذهب فى مصر خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018 تراجعت بنسبة 30 % قياسا على نفس الفترة من العام الماضى، بحسب حديث إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، والذى أكد أن السوق يعانى بصورة كبيرة نتيجة انخفاض المبيعات.

 

 

 


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