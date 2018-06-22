أردوغان ومنافسه فى انتخابات الرئاسة يتعهدان بإعادة السوريين لبلادهم

إسطنبول (رويترز)

تعهد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسى فى انتخابات الرئاسة التى تجرى يوم الأحد، بإعادة اللاجئين السوريين لبلادهم فى استجابة لقلق الناخبين المتزايد إزاء أعداد اللاجئين فى تركيا.

ويعيش ما يربو على 3.5 مليون سورى فروا من الصراع فى بلدهم فى تركيا وأصبح وجودهم قضية من قضايا الانتخابات إذ يعتبرهم بعض الأتراك عبئا اقتصاديا وتهديدا لفرص العمل المتاحة أمامهم.

وقال إردوغان فى كلمة بمدينة غازى عنتاب فى جنوب شرق البلاد "نسعى بعد الانتخابات مباشرة إلى إحلال الأمن فى كل الأراضى السورية بداية من المناطق القريبة من حدودنا ولتسهيل عودة ضيوفنا إلى ديارهم".

وأضاف "لكن كى يتحقق هذا ينبغى أن يمر يوم 24 يونيو (يوم الانتخابات) بسلام. استقرار سوريا يعتمد على قوة تركيا وإلا سيمزقون سوريا إربا".

وقال إردوغان إن 200 ألف سورى عادوا بالفعل إلى مناطق فى شمال سوريا تسيطر عليها تركيا ومقاتلون سوريون متحالفون معها بعد حملات عسكرية لطرد مقاتلين أكراد وتنظيم داعش الإرهابى منها.

ومع ذلك فإن السيطرة عسكريا على منطقة كبيرة من سوريا بما يسمح بعودة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ تمثل تحديا أكبر بكثير وستضع تركيا فى مواجهة مع قوى أخرى مشاركة فى الصراع السورى بينها روسيا وإيران.