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"أجرك حسب محافظتك".. تعرف على الفروق فى الأجور بين كل محافظة بالجمهورية

الجمعة، 22 يونيو 2018 08:00 ص
"أجرك حسب محافظتك".. تعرف على الفروق فى الأجور بين كل محافظة بالجمهورية تفاوت الاجور - صورة تعبيرية
كتبت هبة حسام
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لم يقتصر الاختلاف فى متوسطات أجور العاملين بين مهنة وأخرى فقط أو بين الدرجات الوظيفية أو حتى من مؤسسة لأخرى، ولكن تختلف أيضًا بين المحافظات وبعضها، وهذا ما كشفته البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء.

وأظهرت بيانات نشرة الأجور والتوظف التى تصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سنويًا، أن محافظة أسوان احتلت المرتبة الأولى من حيث ارتفاع متوسط الأجور بها مقارنة بباقى محافظات الجمهورية، حيث بلغ متوسط أجر العاملين بأسوان 1843 جنيهًا فى الأسبوع.

وبحسب النشرة الإحصائية والتى ترصد الفروق فى متوسطات الأجور بين المحافظات وبعضها خلال عام 2017، جاءت محافظة المنوفية فى المركز الأخير من حيث انخفاض متوسط الأجور بها بشكل عام، حيث بلغ 596 جنيهًا فى الأسبوع وهو الأقل مقارنة بمتوسطات الأجور فى باقى المحافظات.

كما أوضحت النشرة الإحصائية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية لها، أن محافظة القاهرة بالرغم من أنها العاصمة وأكثر المحافظات التى يوجد بها عدد كبير ومتنوع من المشتغلين إلا أنها جاءت فى المركز الرابع بعد أسوان والسويس والوادى الجديد.

وبلغ متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين بمحافظة أسوان 1843 جنيهًا، تلاها محافظة  السويس بـ1444 جنيهًا، ثم الوادى الجديد بـ1353 جنيهًا، فيما بلغ متوسط الأجر الأسبوعى بمحافظة القاهرة 1306 جنيهات.

وعلى مستوى محافظات الصعيد، تجاوز متوسط الأجر الأسبوعى 1100 جنيه فى 5 محافظات هى "الجيزة وبلغ بها 1148 جنيهًا، المنيا وبلغ بها 1116 جنيهًا، أسوان بـ1843 جنيه، البحر الأحمر بـ1174 جنيه، الوادى الجديد بـ1353 جنيه".

 

وفى باقى محافظات الجمهورية بلغ متوسط الأجر الأسبوعى للمشتغلين بكل محافظة، الآتى:

 

- الإسكندرية، 866 جنيها.

- بورسعيد، 874 جنيها.

- دمياط، 731 جنيها.

- الدقهلية، 985 جنيها.

- الشرقية، 754 جنيها.

- القليوبية، 707 جنيهات.

- كفر الشيخ، 1058 جنيها.

- الغربية، 686 جنيها.

- البحيرة، 649 جنيها.

- الإسماعيلية، 1238 جنيها.

- بنى سويف، 867 جنيها.

- الفيوم، 659 جنيها.

- أسيوط، 985 جنيها.

- سوهاج، 918 جنيها.

- قنا، 841 جنيها.

- الأقصر، 766 جنيها.

- مطروح، 932 جنيها.

- شمال سيناء، 1281 جنيها.

- جنوب سيناء، 873 جنيها.

 


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