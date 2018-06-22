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أبو الغيط يستقبل النائب الأول لرئيس البنك الدولى لبحث التعاون المشترك

الجمعة، 22 يونيو 2018 05:07 م
أبو الغيط يستقبل النائب الأول لرئيس البنك الدولى لبحث التعاون المشترك أبو الغيط ومحمود محيى الدين
كتب عبد الحليم سالم
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استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى مقر الجامعة بالقاهرة اليوم، الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى.

وشهد اللقاء متابعة برامج التعاون بين المنظمتين خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الحوار سبل دعم البرامج المشتركة مع  جامعة الدول العربية والتعاون فى مساعدة البلدان العربية على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030. و ستشهد الفترة المقبلة عقد فعاليات مشتركة تتناول الموضوعات ذات الأولوية، بما فى ذلك تفعيل المبادرة التى تبناها رئيس مجموعة البنك الدولى جيم يونغ كيم والتى تتعلق بمشروع رأس المال البشرى، الذى يشمل أهمية الاستثمار في البشر فى مجالات التعليم والرعاية الصحية لتعزيز التنمية المستدامة والنمو الشامل.

 حضر اللقاء الدكتور كمال حسن على، الأمين العام المساعد، رئيس القطاع الاقتصادى فى جامعة الدول العربية والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس مكتب الأمين العام ومسئولى سياسات وبرامج التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية.

 

 


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جامعة الدول العربية

الدكتور محمود محيى الدين

البنك الدولى

احمد ابو الغيط




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