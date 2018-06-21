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الخميس، 21 يونيو 2018 11:35 م
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4 طائرات تصل القاهرة قادمة من الكويت والأردن على متنها 741 من العاملين بقطر

الخميس، 21 يونيو 2018 10:33 م
4 طائرات تصل القاهرة قادمة من الكويت والأردن على متنها 741 من العاملين بقطر مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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وصلت إلى مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس 4 طائرات تابعات للشركة الوطنية مصر لطيران وعلى متنها741 مصريا من العاملين في قطر لقضاء إجازاتهم. 
 
وأفاد مصدر مسئول أن 4 طائرات للشركة وصلت مطار القاهرة بواقع رحلتين من الكويت ورحلتين من عمان في رحلة ترانزيت بعد قرار السلطات المصرية وقف الرحلات المباشرة من وإلى الدوحة في أعقاب ما تم اتخاذه من إجراءات ضد قطر. 
 
 ومن المقرر أن تقوم مصر للطيران بتسيير عدة رحلات إضافية إلى لبنان والكويت والأردن وهى أقرب نقاط من قطر، لإعادة المصريين الراغبين في العودة لقضاء إجازاتهم السنوية.
 
ووصلت القاهرة جميع رحلات الشركة بنسب امتلاء تجاوزت الـ 92 %، كما وصلت جميع الطائرات في مواعيدها المقرر حسب جداول التشغيل. 
 
وتقوم مصر للطيران بتسيير رحلات إضافية إلى دولة الكويت والأردن ولبنان، بعد قرار مصر وعدد من الدول العربية وقف رحلات الطيران بين القاهرة والدوحة، حيث تعتبر الكويت والأردن ولبنان أقرب نقطة إلى المصريين العاملين في قطر والراغبين بالعودة إلى مصر لقضاء الإجازات الخاصة بهم.  
 
 
 

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