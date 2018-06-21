وفد الفنانين يصل القاهرة قادما من روسيا

استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، وفد الفنانين قادما من روسيا عقب مؤازرة المنتخب الوطنى فى مباراته أمام روسيا بالمونديال والتى أقيمت اول أمس على ملعب "سان بطرسبرج"، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس العالم.

ووصل كل من الفنان سمير الإسكندرانى وأشرف زكى نقيب الممثلين وأحمد عبد العزيز وأحمد فهمى وفيفى عبده وحسن الرداد وشريف منير وليلى علوى والإعلامية بوسى شلبى، وعدد من اعضاء الشركة المصرية للاتصالات "we" على متن الطائرة المصرية القادمة من موسكو حيث تم إنهاء إجراءات وصولهم عبر استراحة الخدمة المميزة بمطار 3.