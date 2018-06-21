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الخميس، 21 يونيو 2018 01:42 م
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وصول جثمان أكبر معمر أزهرى للجامع الأزهر لصلاة الجنازة

الخميس، 21 يونيو 2018 12:08 م
وصول جثمان أكبر معمر أزهرى للجامع الأزهر لصلاة الجنازة الشيخ معوض عوض إبراهيم - أرشيفية
كتب لؤى على
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وصل جثمان الشيخ معوض عوض إبراهيم ،من علماء الأزهر الشريف وأكبر المعمرين ،للجامع الازهر الشريف ،استعدادا لاداء صلاة الجنازة ،وسط حشود من طلابه ومحبيه وقيادات الازهر والاوقاف والافتاء.
 
وكان قد نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، العالم الجليل الشيخ معوض عوض إبراهيم، أحد علماء الأزهر الشريف وأكبر المُعمَّرين الأزهريين، والذي وافته المنية امس الأربعاء عن عمر يناهز 106 أعوام.
 
ونوه الأزهر الشريف بما قدمه الراحل الكبير، منذ تخرجه في كلية أصول الدين قبل نحو ٧٩ عاما، من عطاء مشهود وعلم وافر، كان خلاله مثالا للعالم والفقيه الأزهري، بعلمه وفكره الوسطي المعتدل.
 

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