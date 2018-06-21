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وزير خارجية روسيا: التقرير الأممى بشأن ارتكاب جرائم حرب فى سوريا غير دقيق

الخميس، 21 يونيو 2018 10:55 ص
وزير خارجية روسيا: التقرير الأممى بشأن ارتكاب جرائم حرب فى سوريا غير دقيق وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
كتب إبراهيم حسان
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قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، إن بعض وسائل الإعلام تحصل على المعلومات من وسائل التواصل والشبكات الاجتماعية، وهذا شيئا سيئا، خاصة فيما يحدث فى سوريا.

 

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن شبكة يورو نيوز تناولت تقريرا عن الأوضاع فى سوريا، وذكرت أن هناك جرائم حرب قد وثقت ضد الحكومة السورية، وأبرزت مشهد طفلا وقالت إنه مصاب بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية، رغم أن هذا المشهد غير حقيقى.

 

وأشار لافروف، إلى أن التقرير الأممى بشأن ارتكاب جرائم حرب فى سوريا غير دقيق، مشيرا إلى أن روسيا تؤيد مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إجراء إصلاحات فى المنظمة.

 

ومن جانبه قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن روسيا من الدول المؤسسة للأمم المتحدة وعليها أن تلعب دورا بتأسيس عالم متعدد الأقطاب، مضيفا أن الأمم المتحدة تتعاون مع روسيا بشأن سوريا وكانت حاضرة فى مؤتمر سوتشي للحوار.


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