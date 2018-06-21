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وزير خارجية إيران يرد على المطالب الأمريكية الـ12 باتهامات و15 شرطا جديدا

الخميس، 21 يونيو 2018 11:49 ص
وزير خارجية إيران يرد على المطالب الأمريكية الـ12 باتهامات و15 شرطا جديدا وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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رد وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف، على الشروط الأمريكية التى أعلنها وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الـ 12 فى 21 مايو الماضى، بمقالة نارية نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية، اتهم فيه الولايات المتحدة بانتهاك القوانین والأنظمة الدولیة والعمل علی تدمیر أی شرعیة فی النظام الدولی، وانتهاك الاتفاقيات الدولية.

 

كما طرح الوزير الإيرانى فى مقاله الذى نشر اليوم، الخميس، باللغات الثلاث الفارسية والعربية والإنجليزية فى وسائل الاعلام الرسمية الإيرانية، 15 شرطا على الولايات المتحدة الأمريكية وأطلق عليها "ضمانات أمريكية" تختبر إيران من خلالها مصداقیة الولايات المتحدة، طرح من خلالها اتهامات قال إنها نقاط تعد نموذجا من أسباب عدم ثقة الإيرانيين فی الولايات المتحدة.

 

وجائت أبرز المطالب الـ 15 للمسئول الإيرانى، رفع العقوبات عن إيران وسحب قواتها من المنطقة واحترام استقلال إیران وسیادتها، والعودة للاتفاق النووى والالتزام ببنوده وتعویضها عن الخسائر التی لحقت بالاقتصاد الإيرانى و إطلاق سراح جمیع المواطنین الإیرانیین وغير الايرانيين المتهمين بانتهاك العقوبات، وإيقاف دعم إسرائيل وإدانة العنصرية وانتهاك حقوق الإنسان وقف بيع الأسلحة وإجبار إسرائيل على نزع سلاحها النووی.

 

واعتبر ظريف أنه فى حال نفذت الولايات المتحدة ستهیأ الظروف الملائمة لحرکة مشترکة باتجاه الأمن والاستقرار والتنمیة الشاملة والمستدامة. مؤكدا فى الوقت نفسه على أن "التطلع لتغيير السلوك الأمريكى لا یبدو واقعیا علی ضوء الظروف الراهنة".

 

وفى المقال نفسه طرح وزير خارجية إيران، تشكيل "مجمع الحوار فى الخليج"، قائلا إن إيران تری أن أفضل طریق لحلحلة الأزمات الإقلیمیة هو تشكيل هذا المجمع من أجل بناء الثقة والتقريب بين دول المنطقة علی أساس مبادئ مشترکة وتجنب التهدید وحل النزاعات بالطرق السلمیة، واحترام وحدة أراضی الدول، وعدم التدخل فی الشؤون الداخلیة للدول، واحترام حق الدول فی تقریر المصیر والتوصل لمعاهدة لعدم التعرض وإیجاد الآلیات المشترکة للتعاون الإقلیمی.


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