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وزير بريطانيا للشرق الأوسط: نحرص على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع تونس

الخميس، 21 يونيو 2018 08:50 م
وزير بريطانيا للشرق الأوسط: نحرص على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع تونس رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى
تونس (أ ش أ)
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أكد وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع تونس، مجددا تأكيد دعمها لجهود الحكومة لإنجاح النهوض الاقتصادى.

جاء ذلك لدى استقبال وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى اليوم الخميس بمقر الوزارة وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بورت، بحسب ما أوضحت الوزارة فى بيان .

وعبر وزير الخارجية خلال اللقاء عن ارتياح تونس للمستوى المتميز الذى بلغته العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات ولنسق تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين التونسيين والبريطانيين، مؤكدا وجود آفاق واعدة للارتقاء بمختلف أوجه التعاون الثنائى.

ونوه بقرار السلطات البريطانية الصادر فى 13 يونيو الجارى رفع حظر السفر إلى تونس ، مشيرا إلى أهمية هذا الإجراء فى تطوير القطاع السياحى ودعم قدرة تونس على مجابهة التحديات الاقتصادية والتنموية الراهنة.

يذكر أن وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقوم بزيارة إلى تونس بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة لمنتدى الحوار السياسى والاقتصادى والثقافى التونسى البريطانى.

 


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