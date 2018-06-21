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وزير النقل يلتقى وفد جمعية أهلية لبحث التعاون فى الحد من حوادث الطرق

الخميس، 21 يونيو 2018 01:16 م
وزير النقل يلتقى وفد جمعية أهلية لبحث التعاون فى الحد من حوادث الطرق الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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ألتقي اليوم الدكتور هشام عرفات وزير النقل وفد  إحدي المؤسسات الاهلية المصرية لبحث التعاون في الحد من حوادث الطرق، وذلك بحضور  اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل والمهندس مرسي الحلو رئيس جهاز تنظيم النقل البري.
 
استعرض مسئولو  الجمعية الأهلية أهم الأسباب العلمية للحوادث في هذه الطرق وطرق التواصل الاجتماعي مع فئات الشباب المستهدفة من أجل تقليل الحوادث ، والقيام بأنشطة توعوية وعمل التوصيات و التدخلات  اللازمة التي من شأنها تقليل الحوادث علي الطرق المستهدفة .
 
وأكد وزير النقل أن الوزارة تهدف دائماً إلي تقليل نسب الحوادث علي الطرق ،وتولي أهمية خاصة لأمن وسلامة المرور  مشيراً إلي أهمية هذه الحملة المجتمعية المشتركة بهدف تحقيق أمان الطرق علي أن يتم ذلك من خلال تكامل جميع الأطراف.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق علي قيام هيئة الطرق والكباري بالتنسيقات اللازمة مع جميع الجهات المعنية للبدء في الحملة التوعوية وقياس الاثر الناتج عنها خلال عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ حيث ان المستهدف خفض نسبة الحوادث على هذه الطرق الى اكثر من ٥٠ % بحلول عام ٢٠٢٠.
 
 
 

 


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حوادث الطرق

الطرق

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هشام عرفات




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