وزير النقل الروسى: مباحثات استئناف رحلات "الشارتر" لمصر تبدأ بعد المونديال

موسكو (أ ش أ)

قال وزير النقل الروسى، يفجينى ديتريخ إن المباحثات الخاصة باستئناف الرحلات غير المنتظمة (الشارتر) من روسيا إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة لمصر سوف تبدأ بعد الانتهاء من المونديال.

وأشار وزير النقل الروسى، يفجينى ديتريخ، بأن ممثلين عن وزارة الطيران المصرية زاروا روسيا خلال المونديال، موضحا أن ممثلى وزارة الطيران المصرية زاروا روسيا لتشجيع منتخب بلادهم.

وقال ديتريخ للصحفيين اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك)، أن مسألة بدء الرحلات غير المنتظمة (الشارتر) ستُبحث بعد كأس العالم".

وكان وزير النقل الروسى السابق، مكسيم سوكولوف، قد أعلن أن المباحثات مع الجانب المصرى حول استئناف الرحلات الجوية إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة ستجرى فى شهر مايو أو يونيو من العام الجارى.