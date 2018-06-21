video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 10:38 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير القوى العاملة للعاملين: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لإنجاز الملفات

الخميس، 21 يونيو 2018 09:43 ص
وزير القوى العاملة للعاملين: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لإنجاز الملفات محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

شدد وزير القوى العاملة محمد سعفان على أن المرحلة المقبلة تتطلب من جميع العاملين بالوزارة، ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، مضاعفة الجهد، والإخلاص فى العمل، واستكمال جميع الملفات المفتوحة للانتهاء منها، وفى مقدمتها الانتخابات العمالية بعد توقف دام 12 عاما، لإيجاد تنظيم نقابى مصرى قوى مبنى على أسس سليمة، يتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، وله دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، وذلك من خلال تدريب ما يزيد عن 20 ألفا من القيادات العمالية سوف تفرزها الانتخابات فى نهاية الشهر الحالى، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على مستوى 27 محافظة فى وقت واحد.

جاء ذلك خلال تهنئة العاملين بالوزارة للوزير بعد تجديد ثقة القيادة السياسية فيه للمرة الثالثة فى التشكيل الوزارى الجديد.

وأشار الوزير إلى أن استمرار الوزير فى منصبه يعكس نجاح العاملين فى الوزارة فى جميع الملفات المنوطة، خاصة العمل على الانتهاء من تحويل أعمال الوزارة من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى والربط مع 27 مديرية ومكاتبها بالمحافظات، والحد من مشكلة البطالة مع كل الوزارات والجهات المعنية للوصول للنسبة العالمية فى إطار التنمية المستدامة 2030، والانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد الموجود بالبرلمان حاليا ليحقق الأمان الوظيفى والاستقرار فى علاقات العمل، فضلا عن استكمال حصر العمالة غير المنتظمة لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا.

ووجه الوزير الشكر لجميع العاملين بالوزارة على أدائهم فى الفترة الأخيرة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لإنجاز جميع الملفات، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الموضوعة للنهوض بجميع أعمال الوزارة ما يعود بالنفع على المجتمع المصرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"القوى العاملة" بالشرقية تستقبل المعاقين لبدء برنامج مبادرة " مصر بكم أحلى"

القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان




لا تفوتك
وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة