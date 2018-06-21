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وزير القوى العاملة: تقديم أوراق الترشح لرئاسة وعضوية اتحاد العمال السبت

الخميس، 21 يونيو 2018 04:06 م
وزير القوى العاملة: تقديم أوراق الترشح لرئاسة وعضوية اتحاد العمال السبت محمد سعفان وزير القوى العاملة - أرشيفية
كتب محود راغب
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انتهت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات العمالية، أمس الأربعاء، من قبول إيداع أوراق مجالس إدارة  27 نقابة عامة للترشح لانتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجالس إدارة الاتحادات النقابية العمالية التى تبدأ  بعد غد السبت، على أن تعلن أسماء المرشحين في اليوم التالي، والطعون والبت فيها الإثنين المقبل، على أن تعلن الكشوف النهائية 26 يونيو الجارى، بحيث تجرى الانتخابات 27 من نفس الشهر، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق فى اليوم التالى.

وقال وزير القوي العاملة، محمد سعفان، إن تقديم أوراق الترشح لعضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ستكون بديوان عام الوزارة بعد غد السبت 23 يونيو 2018 من الساعة التاسعة صباحا  حتي الثالثة عصرا، وتشمل طلب الترشح، بحيث يكون مسددا للاشتراكات حتي تاريخ يوم التقدم بالطلب الترشح ، فضلا طلب الترشح علي منصب  رئيس أو لعضوية المجلس ، وشهادة من الاتحاد العام تفيد العضوية ، وشهادة بالعضوية النقابية للدورة 2006 /2010 والممتدة بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليين .

 

 


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