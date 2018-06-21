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وزير الخارجية يؤكد على دعم مصر الكامل للحل السياسى للأزمة السورية

الخميس، 21 يونيو 2018 05:07 م
وزير الخارجية يؤكد على دعم مصر الكامل للحل السياسى للأزمة السورية وزير الخارجية
كتب محمد تهامى زكى
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أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكرى أكد على دعم مصر الكامل للحل السياسي للازمة السورية على أساس مرجعية قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف واحد.

 

وكتب أبو زيد، عبر حسابه على تويتر: "وزير الخارجية يستقبل قيادات هيئة التفاوض السورية، شكرى يؤكد علي دعم مصر الكامل للحل السياسى للأزمة السورية على أساس مرجعية قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف واحد، وضرورة أن تكون قرارات تشكيل الوفد السورى فى لجنة الدستور سورية خالصة دون أية تدخلات خارجية".

 


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