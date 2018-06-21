وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

كتب أحمد جودة

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال الفترة المقبلة، وإعادة تشكيل مجموعات العمل بمديرى الإدارة، بالتعاون مع الرقابة الإدارية ومباحث التموين، مضيفًا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى كان لابد من اتخاذها.

وأضاف "المصيلحى"، خلال مقطع فيديو نشرته صفحة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن المواطنين سيشعرون بالإصلاح الاقتصادى خلال من عام لعامين، والمواطن المصرى البسيط نؤكد له أننا لم يكن أمامنا سوى الإصلاح الاقتصادى».