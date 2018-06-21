وزير التعليم العالى يبحث التعاون العلمى مع رئيس هيئة الجايكا اليابانية

كتب وائل ربيعى

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تريوكى إيتو رئيس هيئة الجايكا اليابانية عن الفترة السابقة و ايتو أومورا الرئيس الجديد للهيئة، مساء أمس الأربعاء بمقر الوزارة، بمناسبة إجراء مراسم تسليم وتسلم رئاسة الهيئة بين تريوكى ايتو، و ايتو أومورا.

وقدم الوزير الشكر لـ ايتو عن جهوده السابقة خلال فترة عمله، مشيدا بالتعاون المثمر بين الهيئة ووزارة التعليم العالى، الذى يعكس عمق العلاقات التاريخية الطيبة التى تربط بين مصر واليابان، خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار عبد الغفار إلى أن التعاون بين الوزارة وهيئة الجايكا يشمل العديد من المشروعات المتميزة فى مجال التعليم العالى منها: مشروع الجامعة المصرية اليابانية التى تعد نموذجاً للتعاون المثمر بين حكومتى مصر واليايان، وكذلك مشروع المبادرة اليابانية الذى تشرف عليه وزارة التعليم العالى ويشترك فيه وزارتى الصحة والتربية والتعليم ويتضمن تدريب المدرسين ومديرى المدارس وتأهيلهم للعمل بالمدارس اليابانية، وكذلك تدريب الأطباء والممرضين، إلى جانب تقديم منح تدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة فى تقديم المنح اليابانية لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، وبرنامج منح دراسة اللغة اليابانية.

كما قدم الوزير التهنئة لـ أومورا، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق فى مهمته الجديدة، مؤكداً على تطلع الوزارة لمزيد من تعميق علاقات التعاون مع الهيئة.

وأعرب عبد الغفار عن ترحيب الوزارة الدائم بتقديم أى دعم مطلوب لتسهيل عمل الهيئة، وتنفيذ المشروعات التعليمية المشتركة بين الجانبين المصرى واليابانى.

ومن جانبه أعلن أومورا عن خطة الهيئة لتوسيع حجم التعاون فى مجال التعليم العالى، واستكمال تطوير الجامعة المصرية اليابانية، وفتح كليات جديدة، والمزيد من التخصصات الدراسية لطلاب الجامعة.