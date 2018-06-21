وزير التعلبم العالى يعلن تشكيل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والبحث العلمى، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية برئاسته، وعضوية عدد من العلماء هم الدكتور أشرف السيد العربى عبد الفتاح، والدكتور عمرو أمين عدلى، والدكتور أحمد محمود عكاشة.

ويأتى ضمن التشكيل عضوية عدد من ممثلى القطاعات الخدمية والإنتاجية، وهم الدكتور شيرين عباس زكي، والدكتور خالد عز الدين إسماعيل، والدكتور هاشم السيد هاشم، والدكتور عماد حجازى، المدير التنفيذى للصندوق، فضلًا عن ممثلين من وزارتى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى يختارهما وزير التعليم العالى والبحث العلمى.