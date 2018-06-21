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الخميس، 21 يونيو 2018 02:44 م
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وخطط الحفر للحقل نور بالبحر المتوسط..

وزير البترول يبحث مع رئيس شركة إينى الإيطالية الموقف التنفيذى بحقل ظهر

الخميس، 21 يونيو 2018 01:57 م
وزير البترول يبحث مع رئيس شركة إينى الإيطالية الموقف التنفيذى بحقل ظهر وزير البترول خلال مباحثاته مع رئيس شركة إينى
كتب أحمد أبو حجر
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التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية والمهندس انطونيو فيلا مدير أنشطة البحث والاستكشاف بالشركة والمهندس فابيو كافانا مدير عام الشركة وذلك بحضور قيادات الوزارة ورئيسى هيئة البترول وإيجاس ، حيث تم خلال اللقاء استعراض أنشطة إينى فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج فى مصر.

 

وأشار الملا إلى أنه تم استعراض الموقف التنفيذى لاستكمال باقى مراحل مشروع تنمية حقل ظهر وما تم إنجازه من أعمال إنشائية فى وحدات معالجة الغازات بالمحطة البرية ببورسعيد ، مؤكداً أن هناك تعاون وتنسيق كامل مع شركة إينى الإيطالية وشركات البترول المصرية بتروبل وبتروجت وإنبى وخدمات البترول البحرية للتعجيل والإسراع بمعدلات التنفيذ لباقى مراحل المشروع .

 

 كما تناول اللقاء موقف تنفيذ الأعمال لاستكمال مشروع تنمية حقل نورس  وكذلك خطة الحفر المستهدفة للحقل الجديد "نور" الواعد فى منطقة البحر المتوسط .

 

ومن جانبه، أشاد ديسكالزى بما تحقق من نتائج أعمال متميزة والتعاون المثمر مع قطاع البترول المصرى، وأن هناك ثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر، حيث خصصت الشركة 70% من حجم استثماراتها عالمياً للاستثمار فى مصر، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى حقلى نورس وظهر بلغ حتى الآن 8.4 مليار دولار، وأنه من المخطط ضخ 3 مليارات دولار أخرى خلال المرحلة المقبلة.


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