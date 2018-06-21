video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 05:27 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

وزير أوقاف فلسطين: الواقع الحالى فى القدس الأكثر خطورة منذ احتلالها عام 1967

الخميس، 21 يونيو 2018 03:51 م
وزير أوقاف فلسطين: الواقع الحالى فى القدس الأكثر خطورة منذ احتلالها عام 1967 وزير الأوقاف الفلسطينى الشيخ يوسف إدعيس
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينى الشيخ يوسف إدعيس، إن الواقع الحالى الذى تشهده مدينة القدس هو الأكثر خطورة منذ احتلالها عام 1967.

وشدد إدعيس - فى بيان اليوم الخميس - على أن "هذا الواقع يحتم ضرورة العمل بكامل الجهد والطاقة للوقوف بحزم وقوة أمام المؤامرات التى تستهدف القدس عاصمة دولتنا الأبدية"، داعيًا إلى العمل بمنهجية واضحة ومتفق عليها فلسطينيا، وعربيا، وإسلاميا، ودوليا.

وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية فى القدس والمسجد الأقصى تزايدت بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وتنوعت بأساليبها بين اقتحامات يومية، ومنع للترميم وأعمال الصيانة داخل المسجد الأقصى، ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد، وغيرها من الانتهاكات.

وفى السياق ذاته، استنكر إدعيس مناقشة لجنة فى الكنيست الإسرائيلية "قانون المؤذن"، المعنى بترتيب الحالات التى يجوز فيها استخدام مكبرات الصوت فى رفع الأذان، معتبرًا ذلك انتهاكا واضحا وصريحا للمقدسات الإسلامية واستهانة بمشاعر المسلمين فى كافة أرجاء العالم.

من ناحية أخرى  أعلن نادى الأسير الفلسطينى، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم /الخميس/، 20 مواطنا من الضفة الغربية والقدس، بينهم طفل.

وذكر نادى الأسير - فى بيان اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من محافظة بيت لحم، بينهم طفل (14 عاما)، وستة مواطنين آخرين من محافظة الخليل، وخمسة مواطنين من محافظة نابلس.

وأضاف أن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين من القدس، بينهم الكاتب والمحرر الصحفى راسم عبيدات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عاهل الأردن: لا مجال لإحلال السلام دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس

مفتى عام القدس: الأذان شعار إيمانى وتعبدى وليس مصدر إزعاج كما يدعى الاحتلال

سلطات الاحتلال تهدم بوابة على مدخل مجمع الحافلات فى وادى الجوز بالقدس

فلسطين

وزير الاوقاف الفلسطينى

القدس

المسجد الاقصى

الاحتلال




لا تفوتك
106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة