وزير أوقاف فلسطين: الواقع الحالى فى القدس الأكثر خطورة منذ احتلالها عام 1967

رام الله (أ ش أ)

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينى الشيخ يوسف إدعيس، إن الواقع الحالى الذى تشهده مدينة القدس هو الأكثر خطورة منذ احتلالها عام 1967.

وشدد إدعيس - فى بيان اليوم الخميس - على أن "هذا الواقع يحتم ضرورة العمل بكامل الجهد والطاقة للوقوف بحزم وقوة أمام المؤامرات التى تستهدف القدس عاصمة دولتنا الأبدية"، داعيًا إلى العمل بمنهجية واضحة ومتفق عليها فلسطينيا، وعربيا، وإسلاميا، ودوليا.

وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية فى القدس والمسجد الأقصى تزايدت بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وتنوعت بأساليبها بين اقتحامات يومية، ومنع للترميم وأعمال الصيانة داخل المسجد الأقصى، ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد، وغيرها من الانتهاكات.

وفى السياق ذاته، استنكر إدعيس مناقشة لجنة فى الكنيست الإسرائيلية "قانون المؤذن"، المعنى بترتيب الحالات التى يجوز فيها استخدام مكبرات الصوت فى رفع الأذان، معتبرًا ذلك انتهاكا واضحا وصريحا للمقدسات الإسلامية واستهانة بمشاعر المسلمين فى كافة أرجاء العالم.

من ناحية أخرى أعلن نادى الأسير الفلسطينى، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم /الخميس/، 20 مواطنا من الضفة الغربية والقدس، بينهم طفل.

وذكر نادى الأسير - فى بيان اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من محافظة بيت لحم، بينهم طفل (14 عاما)، وستة مواطنين آخرين من محافظة الخليل، وخمسة مواطنين من محافظة نابلس.

وأضاف أن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين من القدس، بينهم الكاتب والمحرر الصحفى راسم عبيدات.