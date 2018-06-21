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وزيرة الصحة تشارك فى افتتاح مؤتمر منظمة الشرق الأوسط للسكتة الدماغية

الخميس، 21 يونيو 2018 12:54 م
وزيرة الصحة تشارك فى افتتاح مؤتمر منظمة الشرق الأوسط للسكتة الدماغية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتبت أمل علام
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عقد اليوم بالقاهرة المؤتمر السنوى الثالث لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسكتة الدماغية والقسطرة المخية ،برئاسة الدكتور خالد صبح أستاذ المخ والأعصاب بطب الأزهر.

وقال الدكتور خالد صبح أن المؤتمر سيشارك فى افتتاحه الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان ظهر اليوم بالقاهرة، مضيفا أن المؤتمر يناقش أسباب جلطات ،ونزيف المخ، وطرق علاجها الحديثة وذلك بحضور أكثر من 20 خبير أجنبى من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان وبعض الدول العربية .

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى توعية المرضى بأسباب الجلطات ،والنزيف ،كارتفاع ضغط الدم، والسكر وزيادة نسبة الدهون بالدم ،والتدخين، والطرق المثلى لعلاجها ،وذلك من خلال استخدام الحقن المذيبة للجلطات ،وهى حاليا متوافرة تصرفها وزارة الصحة مجانا، وذلك إذا كانت الجلطة فى شريان صغير موضحة أنه إذا كانت الجلطة فى أحد الشرايين الرئيسية فى الرقبة أو المخ فيمكن استخدام القسطرة المخية ،وشفط الجلطة بالقسطرة أو عن طريق استخدام دعامة.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تشارك وزيرة الصحة والسكان ، الدكتورة هالة زايد فى الافتتاح الرسمى للمؤتمر ظهر اليوم بالقاهرة.

 


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النزيف

الجلطات




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