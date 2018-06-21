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الخميس، 21 يونيو 2018 09:14 ص
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وزيرة الجيوش الفرنسية: على باريس زيادة استثماراتها فى مجال الفضاء

الخميس، 21 يونيو 2018 09:12 ص
وزيرة الجيوش الفرنسية: على باريس زيادة استثماراتها فى مجال الفضاء وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلى
باريس(أ ش أ)
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اعتبرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلى أنه على فرنسا زيادة استثماراتها فى المجال الفضائى فى ظل مخاطر حدوث مواجهة كبرى فى الفضاء.

وقالت وزيرة الجيوش - فى مقابلة اليوم مع قناة (فرانس- 2) ردا على سؤال حول رغبة الولايات المتحدث فى استحداث فرع جديد لجيشها متخصص فى الفضاء - أن فرنسا فى قانون البرمجة العسكرية تعتبر أن الفضاء مجال مهم يمكن أن تحدث فيه مواجهة.

وأشارت فلورنس بارلى إلى ضرورة ضخ المزيد من الاستثمار فى الفضاء و تجنب أن يتحول لساحة مواجهة كبرى.

وكانت لجنة مشتركة من غرفتى البرلمان الفرنسى أقرت الثلاثاء الماضى مشروع قانون البرمجة العسكرية للفترة 2019-2025 و ذلك تمهيدا لاعتماده بشكل نهائى.

وينص مشروع القانون على أن الفضاء يحمل أهمية استراتيجية ذات أولوية وأنه فى ظل تزايد المخاطر والتهديدات يتعين تعزيز القدرات والأنظمة الفضائية على نحو مستمر.

 


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