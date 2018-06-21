وزيرة الجيوش الفرنسية: على باريس زيادة استثماراتها فى مجال الفضاء

اعتبرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلى أنه على فرنسا زيادة استثماراتها فى المجال الفضائى فى ظل مخاطر حدوث مواجهة كبرى فى الفضاء.
وقالت وزيرة الجيوش - فى مقابلة اليوم مع قناة (فرانس- 2) ردا على سؤال حول رغبة الولايات المتحدث فى استحداث فرع جديد لجيشها متخصص فى الفضاء - أن فرنسا فى قانون البرمجة العسكرية تعتبر أن الفضاء مجال مهم يمكن أن تحدث فيه مواجهة.
وأشارت فلورنس بارلى إلى ضرورة ضخ المزيد من الاستثمار فى الفضاء و تجنب أن يتحول لساحة مواجهة كبرى.
وكانت لجنة مشتركة من غرفتى البرلمان الفرنسى أقرت الثلاثاء الماضى مشروع قانون البرمجة العسكرية للفترة 2019-2025 و ذلك تمهيدا لاعتماده بشكل نهائى.
وينص مشروع القانون على أن الفضاء يحمل أهمية استراتيجية ذات أولوية وأنه فى ظل تزايد المخاطر والتهديدات يتعين تعزيز القدرات والأنظمة الفضائية على نحو مستمر.
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