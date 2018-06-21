وزارة الاستثمار: ارتفاع عدد الشركات الجديدة لـ 1784 فى 2018

كتب ــ عبد الحليم سالم

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن شهر مايو 2018 شهد ارتفاعا فى عدد الشركات الجديدة بنسبة 7% مقارنة بشهر مايو 2017، لتصل إلى 1784 شركة مقارنة بنحو 1637 شركة خلال مايو 2017م، كما ارتفعت رؤوس الأموال المصدرة للشركات فى مايو بنسبة 106% لتبلغ 4.36 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.1 مليار جنيه خلال مايو 2017م، وارتفعت رؤوس الأموال المدفوعة للشركات بنسبة 131% لتبلغ 565 مليون جنيه مقارنة بنحو 245 مليون جنيه خلال مايو 2017م.

وأضافت الوزارة فى نشرتها الشهرية "مايو 2018"، والتى نشرتها على موقعها الإلكترونى إلى أن قطاع الخدمات جاء فى المركز الأول بنسبة 58.8 بتأسيس 1028 شركة يليه قطاعات الصناعة بتأسيس 440 شركة والزراعة بـ110 شركات والاتصالات بـ84 شركة والتشييد والبناء بـ71 شركة والسياحة بـ15 شركة.

وأوضحت الوزارة، أن محافظة القاهرة تصدرت المركز الأول فى تأسيس الشركات بنسبة 50.2 % يليها الجيزة ثم الاسكندرية والقليوبية والشرقية، ومن المتوقع أن توفر الشركات الجديدة نحو 6.4 ألف فرصة عمل.

وذكرت الوزارة، أن النصف الأول من العام المالى الجارى2017- 2018 شهد ارتفاعا فى حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 54 % لتصل إلى 184.4 مليار جنيه مقارنة بالنصف الأول من العام المالى الماضى والتى بلغت 119.9 مليار جنيه، كما شهدت الاستثمارات الكلية المنفذة ارتفاعا خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بنسبة 48 % لتبلغ 342.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 231 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.

وأوضحت النشرة الشهرية، أن أبرز الإجراءات التى قامت بها الوزارة فى التيسير على المستثمرين، هو تقديم خدمة التوقيع الالكترونى لأول مرة فى مصر فى القطاع العام، وذلك فى ظل الجهود الرامية لتسهيل المعاملات الخاصة بالأعمال بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء لتبسيط الإجراءات على المستثمرين.

وأشارت النشرة إلى أنه بالنسبة لفض المنازعات وحل مشاكل المستثمرين، فقد فصلت اللجنة حتى 15 مايو 2018م فى نحو 552 موضوعا بقيمة تقديرية 18.7 مليار جنيه.