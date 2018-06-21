وجهت 70% من استثمارتها العالمية لمصر.. تعرف على أهم حقول إينى الإيطالية

كتب أحمد أبو حجر

تعد شركة إينى الإيطالية واحدة من أهم الشركات العاملة فى قطاع البترول والغاز المصرى، فبحسب ما قاله كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى للشركة فإن الشركة الإيطالية خصصت نحو 70% من حجم استثماراتها عالمياً للاستثمار فى مصر.

وتعمل الشركة فى عدد من الحقول الهامة على رأسها حقل ظهر وحقل نورس حيث يبلغ حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى حقلى نورس وظهر حتى الآن 8.4 مليار دولار، بالإضافة إلى أعمالها فى التنقيب عن البترول بالصحراء الغربية وسيناء من خلال شركة عجيبة للبترول.

وتعمل الشركة الإيطالية إينى فى مصر منذ عام 1955 ، من خلال شركة أيوك التابعة لها، حيث تعد أحد المنتجين الرئيسيين للثروة البترولية فى مصر، حيث تضخخ الشركة لضخ 3 مليارات دولار أخرى خلال المرحلة المقبلة.

اليوم السابع يرصد فى هذا التقرير أهم الحقول التى تعمل بها شركة إينى فى مصر

حقل ظهر

أعلنت شركة إينى الإيطالية عن كشف حقل ظهر فى 30 أغسطس 2015، فى منطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط على مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع، وتقدر احتياطيات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، جعلته الأضخم فى البحر المتوسط، بما يوازى 135% من احتياطيات مصر من الزيت الخام.

و يُعد مشروع تنمية حقل ظهر العملاق لإنتاج الغاز بالبحر المتوسط، واحدا من أهم الاكتشافات الغازية التى تحققت خلال الفترة الأخيرة.

بلغت الاستثمارات التى ضختها شركة إينى الإيطالية لتنمية حقل ظهر وبدء الإنتاج منه حوالى 5 مليارات دولار، لحفر 7 آبار، وبحسب الخطة الاستثمارية وخريطة الاستكشاف والتطوير فى منطقة الامتياز، من المخطط أن ترتفع الاستثمارات فى المنطقة إلى 12 مليار دولار مع الانتهاء من المرحلة الثانية، وتصل إلى 16 مليار دولار على مدار عمر المشروع.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن عن بدء الإنتاج التجريبى من مرحلة الإنتاج المبكر من حقل ظهر منتصف شهر ديسمبر الماضى بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 350 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، قبل أن يتم افتتاح هذه المرحلة رسميا فى وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى نهاية شهر يناير الماضى.

وأعلنت الشركة الايطالية، فى 10 مايو الماضى أنها تمكنت من زيادة إنتاج الغاز من حقل ظهر إلى 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، بعد نجاحها فى تشغيل وحدة الإنتاج الثالثة من الحقل عقب 4 أشهر فقط من التشغيل.

فيما قال وزير البترول طارق الملا، إن مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز من حقلها العملاق ظُهر الواقع فى البحر المتوسط إلى نحو 1.750 مليار قدم مكعبة يوميا فى أغسطس المقبل.

حقل نورس

يعد حقل نورس لإنتاج الغاز الطبيعى واحد من أكبر الحقول المصرية للمنتجة للغاز بعد أن وصل متوسط إنتاجه اليومى لنحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، ويعتبر الحقل من الاكتشافات التى حققت زمنا قياسيا، من حيث المساهمة فى زيادة إنتاج مصر المحلى من الغاز الطبيعى،حيث أعلنت وزارة البترول فى 2015/7/20 تحقيق شركة إينى الإيطالية كشفا للغاز الطبيعى (نيدوكو شمال غرب -2) فى قطاع نورس الاستكشافى بمنطقة امتياز أبوماضى الغربية بدلتا النيل.

تم وضع خطة عاجلة لتنمية الحقل فكانت انطلاقة البئر الأولى "نيدوكو شمال غرب -2" فى مطلع أغسطس 2015 بإنتاجية تصل لـ80 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، شجعت نتائج البئر الأولى الشركة على ضغط الجدول الزمنى المخصص وتم وضعه على خريطة الإنتاج فى زمن قياسى لم يتجاوز 45 يوما، وهو رقما قياسى عالمى لم يسبق تحقيقه فى أى عمليات حفر داخل أو خارج مصر، خاصة أن حفر البئر الواحد يستغرق ما لا يقل عن 3 أشهر.

وصل عدد الآبار التى تم حفرها فى هذا الحقل نحو 14 بئرا تنمويا، بمعدلات إنتاج تصل لـ1.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً وحوالى 8500 برميل متكثفات يومياً و 115 طن بوتاجاز يومياً، وجارى استكمال أعمال زيادة الإنتاج بمشروعات تنمية الحقول الجديدة مع الالتزام الكامل بتطبيق قواعد الأمن والسلامة فى عمليات التنفيذ والتشغيل.

ويصل إجمالى احتياطى الحقل يصل إلى نحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز.

حقل النور

هو أحد حقول الغاز الواعدة فى البحر المتوسط وافقت قبالة ساحل شمال سيناء بين شركة إينى الإيطالية وشركة ثروة للبترول المصرية ، وبموجب اتفاق بينهما تنفق الشركتان 105 ملايين دولار على مرحتين لمدة سنوات بما يشمل حفر بئر فى المرحلة الأولى وأخرى فى الثانية.

حقل فاغور

وحققت عملاق صناعة النفط والغاز الإيطالية "إينى" كشفا نفطيا فى امتيازها بجنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية فى مصر، على بعد حوالى 130كم شمال واحة سيوة، تحقق الاكتشاف بعد حفر البئر الاستكشافى الأول "إس دبليو ام- ايه 2 اكس" على عمق 5.090 متر، فى الطبقات الجيولوجية العميقة فى حوض فاغور، مشيرة إلى بدء الانتاج من البئر بمعدلات تدفق تصل إلى 2.300 برميل من النفط يوميا.

شمال الحماد

وتدير الشركة الإيطالية منطقة شمال الحماد بحصة قدرها 37.5 % مع شريكين آخرين هما بي.بي وتوتال، كما تمتلك "إيني"

رأس العش

وتملك الشركة الإيطالية أيضا حصة تقدر بـ 50% بمنطقة شمال رأس العش التي تديرها شركة بي.بي بحصة قدرها 50%.