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هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

الخميس، 21 يونيو 2018 12:00 ص
هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن مخالفات المرور الخاصة بسيارات هيئة النقل العام يتحملها السائق؛ للعمل على إجبار السائقين على الالتزام بقواعد المرور، مع صرف بدل تميز قيمته 10 جنيهات تصرف يوميًا للسائقين.
 
وأضاف رئيس هيئة النقل العام لـ"اليوم السابع": "بنحمل المخالفات على السائق والسائق بياخد بدل خدمة مميزة فى اليوم 10 جنيهات، وأى مخالفات بيتحملها السائق، ولو أنا اللى هحاسب على المخالفات السواق هيعمل كل نص ساعة مخالفة وده إجراء لإلزام السائق بقواعد المرور".
 
وأوضح اللواء رزق على، أن رسوم التراخيص تتحملها الهيئة بالإضافة إلى دفعها رسوم التأمين على السيارات، مؤكدًا أن الهيئة تهتم بتحديث أسطولها بشكل مستمر وتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

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