هولندا تعتقل شخصين يشتبه بتورطهما فى الإرهاب

لاهاى (أ ف ب)

اعتقلت الشرطة الهولندية رجلين فى مدينة روتردام للاشتباه بأنهما يحضران لارتكاب اعتداء، حسبما أفادت النيابة العامة الخميس.

واعتقل الرجلان (22 و27 عاما) مساء الأحد فى المدينة التى تضم أكبر ميناء فى أوروبا، بعد بلاغ من أجهزة الاستخبارات الهولندية.

وقالت النيابة العامة فى بيان إن الرجلين "يشتبه أنهما كانا يعدان لارتكاب جريمة ارهابية وبأنهما عضوان فى منظمة إرهابية".

وخلال عمليات التفتيش فى منزل المشتبه بهما تم العثور على أجهزة هاتف ووحدات ذاكرة وغيرها من أدوات حفظ البيانات".

وصدر الخميس أمر باحتجاز المشتبه بهما لمدة أسبوعين مع تقييد الوصول إليهما، ما يعنى أنه ليس بإمكانهما الاتصال سوى بمحاميهما.