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هروب متهم من أمين شرطة بعد تخديره بسيجارة استروكس بالأميرية

الخميس، 21 يونيو 2018 10:14 ص
هروب متهم من أمين شرطة بعد تخديره بسيجارة استروكس بالأميرية حبس-أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى
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تباشر نيابة الأميرية، التحقيق فى واقعة هروب متهم من أمين شرطة فى الشارع  أثناء عودته لقسم الشرطة، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن رجال المباحث ألقوا القبض على شخص بمنطقة الأزبكية، وبالكشف عليه تبين صدور حكم ضده فى إحدى القضايا بالأميرية، واصطحبه أمين شرطة لعرضه على محكمة الأميرية.

 جدير بالذكر، أنه بعد انتهاء عرض المتهم على النيابة وأثناء سيره فى الشارع، فى طريقهما لإيداعه داخل القسم، تمكن المتهم من خداع أمين الشرطة المكلف بحراسته وخدره بعدما أعطاه سيجارة "استروكس"، غاب بعدها أمين الشرطة عن الوعى وتمكن المتهم من الهرب  وتباشر النيابة التحقيق مع امين الشرطة بتهمة هروب متهم.

 

 


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