video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 05:24 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

هاشتاج "السيسى زعيمى وأفتخر" يتصدر تويتر بأكثر من 10 آلاف تغريدة

الخميس، 21 يونيو 2018 03:36 م
هاشتاج "السيسى زعيمى وأفتخر" يتصدر تويتر بأكثر من 10 آلاف تغريدة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتبت مريم بدر الدين
إضافة تعليق

دشن رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج" السيسى زعيمى وافتخر"، الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا على الموقع، معبرين به عن دعمهم للرئيس ووقوفهم خلفه فى كل القرارات.

 

وجاءت تعليقات المشاركين بالهاشتاج معبرة عن الدعم الكامل لجهود الرئيس، حيث قال حساب باسم بوسى نور:"معاك على الحلوة والمرة علشان مش ناسيين جميلك وتضحيتك علشان مصر.. معاك ياريس أنت الزعيم إللى هتعدينا لبر الأمان.. معاك يا ريس وأنت بتبنى لأولادى وبتعمر فى بلدى.. معاك ياريس علشان لما ندينا لبيت وقلت أنتو نور عينينا".

التغريدات على الهاشتاج
التغريدات على الهاشتاج

 

فيما قال مغرد آخر باسم سعيد الهاجرى:"#السيسى_زعيمي_وافتخر رسالتي للشعب المصري العظيم مصر تمر بمرحلة انتقالية سوف تجنون ثمارها فى السنوات القادمة يجب أن تقفوا خلف رئيسكم لأن المسؤولية مسؤوليتكم جميعا ولا تسمحوا لأعداء مصر بزرع الفتنة بينكم حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

تعليقات اخرى
تعليقات اخرى

 

كما قال حساب آخر :" طالما رئيسى أعدائه كثير معناه إنه بيعمل لصالح مصر والمصريين وطبعا الكارهين مش عايزينا نتقدم".

2
 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt "

الرئيس السيسى

السيسى زعيمى وافتخر

هاشتاج

تويتر




لا تفوتك
106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة