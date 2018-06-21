هاشتاج "السيسى زعيمى وأفتخر" يتصدر تويتر بأكثر من 10 آلاف تغريدة

كتبت مريم بدر الدين

دشن رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج" السيسى زعيمى وافتخر"، الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا على الموقع، معبرين به عن دعمهم للرئيس ووقوفهم خلفه فى كل القرارات.

وجاءت تعليقات المشاركين بالهاشتاج معبرة عن الدعم الكامل لجهود الرئيس، حيث قال حساب باسم بوسى نور:"معاك على الحلوة والمرة علشان مش ناسيين جميلك وتضحيتك علشان مصر.. معاك ياريس أنت الزعيم إللى هتعدينا لبر الأمان.. معاك يا ريس وأنت بتبنى لأولادى وبتعمر فى بلدى.. معاك ياريس علشان لما ندينا لبيت وقلت أنتو نور عينينا".



التغريدات على الهاشتاج

فيما قال مغرد آخر باسم سعيد الهاجرى:"#السيسى_زعيمي_وافتخر رسالتي للشعب المصري العظيم مصر تمر بمرحلة انتقالية سوف تجنون ثمارها فى السنوات القادمة يجب أن تقفوا خلف رئيسكم لأن المسؤولية مسؤوليتكم جميعا ولا تسمحوا لأعداء مصر بزرع الفتنة بينكم حفظ الله مصر وشعبها العظيم".



تعليقات اخرى

كما قال حساب آخر :" طالما رئيسى أعدائه كثير معناه إنه بيعمل لصالح مصر والمصريين وطبعا الكارهين مش عايزينا نتقدم".



