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نيكى يصعد مع انحسار مخاوف الحرب التجارية وارتفاع أسهم التكنولوجيا

الخميس، 21 يونيو 2018 11:18 ص
نيكى يصعد مع انحسار مخاوف الحرب التجارية وارتفاع أسهم التكنولوجيا مؤشر _ أرشيفية
رويترز
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ارتفع المؤشر نيكى اليابانى، اليوم الخميس، بعدما بدأت المخاوف بشأن نزاع تجارى بين الصين والولايات المتحدة فى الانحسار على ما يبدو فى حين صعدت أسهم شركات التكنولوجيا على خلفية أداء قوى لناسداك.

وتعززت السوق أيضا بتوقعات إعادة استثمار توزيعات الأرباح، حيث يدفع العديد من الشركات اليابانية لمستثمريه فى نهاية يونيو، وبلغ إجمالى توزيعات الأرباح فى آخر أسبوعين من يونيو 4.5 تريليون ين "40.7 مليار دولار"، وارتفع المؤشر القياسى 0.61% ليغلق عند 22693.04 نقطة.

لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا انخفض 0.12% ليغلق عند 1750.63 نقطة بعدما عجز عن المحافظة على مكاسبه فى وقت سابق من الجلسة عندما صعد 0.34% ودفعت أسهم البنوك توبكس للانخفاض. ونزل مؤشر القطاع المصرفى 2.3 % وكان ثانى أسوأ القطاعات أداء اليوم. وفقدت أسهم البنوك أكثر من 15 % منذ بداية العام، حيث يتأثر دخلها بسياسة أسعار الفائدة السلبية التى ينتهجها بنك اليابان المركزى.

وانخفض سهم مجموعة سوميتومو ميتسوى المالية 2.4% بينما نزل سهم ميتسوبيشى يو.إف.جيه المالية 2.2% وتراجع سهم ميزوهو المالية 1.2% لكن بعض أسهم قطاع التكنولوجيا صعدت. وارتفع سهم سوفت بنك 4.6 % وصعد سهم تايو يودن 4.3 % وقفز سهم تى.دى.كيه كورب 3.3 % (الدولار = 110.71 ين يابانى).


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