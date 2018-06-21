ننشر نص البيان الـ24 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية سيناء 2018

كتب ــ زكى القاضى

استمرارا لمسيرة القوات المسلحة في ميادين الكفاح والشرف والتضحية، واصل حماة الوطن استكمال المهام المخططة لتطهير شمال ووسط سيناء من دنس الإرهاب، وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وقد أسفرت العمليات علي مدار الأيام الماضية عن النتائج الآتية:

- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد (21) هدفا بقطاع العمليات بشمال سيناء، وتدمير عربتين محملتين بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة اختراقها للحدود الغربية .

- القضاء علي عدد (12) فردا تكفيريا مسلحا شديدى الخطورة خلال عمليات نوعية، عثر بحوزتهم علي عدد من الأسلحة الآلية والقناصة وكمية من الذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية بنطاق شمال ووسط سيناء

- القضاء علي عدد (20) فردا تكفيريا مسلح والقبض علي عدد (3) آخرين بواسطة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والتحفظ علي عدد (4) بنادق آلية و (2 ) طبنجة 9 مم و (2 ) عبوة ناسفة معدة للتفجير وكميات من الذخائر ومواد الإعاشة.

- اكتشاف وتدمير مخزن يحتوى على كميات من الذخائر ومخلفات الحروب، وضبط سيارة غرب نفق الشهيد احمد حمدى عثر بداخلها على عدد ( 40 ) جوال يحتوى على كميات كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية والمواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة وضبط سيارتين شرق القناة إحداهما محملة على ونش عثر بداخلها على عدد ( 20 ) كجم لنبات البانجو المعد للتداول والاخرى عثر بداخلها على عدد (466) لفافة لنبات البانجو االمخدر .

- القبض علي عدد (9) من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة وعدد (84) فردا من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم .

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفكيك وتفجير عدد ( 15) عبوة ناسفة تم زراعتها علي محاور التحرك المختلفة لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات .

- مداهمة وتدمير عدد (272 ) وكرا ومخبأ عثر بداخلها علي كمية من الذخائر ومواد الإعاشة والعبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار وأجهزة حواسب ومعدات تصوير وعدد من الملابس العسكرية والمبالغ المالية واجهزة اتصال لاسلكية وبعض الكتب التي تدعو الي الفكر التكفيري بمناطق العمليات.

- اكتشاف وتدمير عدد ( 28 ) مزرعة للنباتات المخدرة وضبط كميات من نبات البانجو الجاف المعد للتداول .

- وفى اطار جهود قوات حرس الحدود بالتعاون مع التشكيلات التعبوية لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ، وعلى الاتجاه الغربى تمكن رجال حرس الحدود من القبض علي عدد (1099 ) متسللا يحملون جنسيات مختلفة ، وضبط عدد ( 5 ) سيارات دفع رباعي وضبط بندقية الية وبندقية قناصة ( FN ) و(242500) قرص مخدر وكميات من الادوية والمستلزمات الطبية .

- لتتواصل مسيرة الوطن بجهود رجال أشداء يحملون على عاتقهم التخلص من الإرهاب الأسود ومتمسكين بعقيدتهم الراسخة إما النصر أو الشهادة فى سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم .