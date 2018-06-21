نجاة 41 سائحا ألمانيا إثر نشوب حريق بأتوبيس سياحى فى طريقه للأقصر

قنا - هند المغربى

أنقذت العناية الإلهية 41 سائحا فى حادث نشوب حريق بأتوبيس سياحى أمام كوبرى المعنا فى طريقه من مدينة الغردقة إلى مدينه الأقصر.

تلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بلاغا يفيد باندلاع حريق بأتوبيس سياحى بالقرب من كوبرى المعنا يقل 41 سائحا ألمانيا كانوا فى طريقهم من مدينة الغردقة إلى مدينة الأقصر دون وقوع إصابات.

تم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث وإخلاء الأتوبيس ونقل السياح لأتوبيس آخر وإخطار مديرية أمن قنا للوقوف على تأمين السياح بإشراف اللواء علاء العياط مدير أمن قنا.