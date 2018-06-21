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نتنياهو يهدّد بتكثيف العدوان الإسرائيلى ضد قطاع غزة

الخميس، 21 يونيو 2018 01:15 ص
نتنياهو يهدّد بتكثيف العدوان الإسرائيلى ضد قطاع غزة بنيامين نتياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى
غزة (أ ف ب)
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هدّد رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو، الأربعاء بتكثيف العمليات العسكرية ضد قطاع غزة بعد ليلة شهدت تصعيدا فى أعمال العنف إذ أغار فيها سلاح الجو الاسرائيلى، على 25 هدفا فى القطاع المحاصر ردا على 45 قذيفة وصاروخا اطلقتها منه الفصائل الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية.

وقال نتانياهو خلال احتفال عسكرى فى جنوب إسرائيل، إن الجيش لن يتوانى عن "تكثيف" عملياته العسكرية ضد القطاع "إذا ما تبيّن ان هناك ضرورة لذلك".

وأضاف "نحن جاهزون لأى سيناريو ومن الأفضل لأعدائنا ان يفهموا ذلك"، مشيرا الى انه لا يرغب فى الدخول فى تفاصيل العمليات العسكرية المحتملة مستقبلا.

وأتى تصريح نتانياهو بعيد اعلان الجيش الاسرائيلى ان مقاتلاته قصفت حوالى 25 هدفا فى قطاع غزة ردا على صواريخ وقذائف اطلقت من القطاع المحاصر باتجاه جنوب اسرائيل.

وقال الناطق باسم الجيش فى حديث هاتفى مع الصحفيين "إن منظمات ارهابية وبالاساس حركة حماس اطلقت ليلا 45 قذيفة بينها صواريخ من القطاع على اسرائيل".

وأضاف "ان نظام الدفاع الجوى الاسرائيلى اعترض سبعة صواريخ فلسطينية، فى حين سقطت ثلاثة صواريخ للاسف داخل الاراضى الاسرائيلية بالقرب من مناطق مأهولة أو فى مناطق مأهولة بالسكان"، من دون ان يشير الى اصابات بشرية.

وتابع "لقد قضى المواطنون فى جنوب البلاد ليلة اخرى فى الملاجئ خشية من القذائف، ويعيش اكثر من 200 الف اسرائيلى فى الجنوب على مسافة قصيرة من مدى الصواريخ، ومعظمهم قضوا ليلتهم فى الملاجئ ان لم يكن جميعهم".

 

 

 


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