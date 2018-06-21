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ميركل تجرى مباحثات مع العاهل الأردنى حول الأوضاع فى المنطقة

الخميس، 21 يونيو 2018 08:06 ص
ميركل تجرى مباحثات مع العاهل الأردنى حول الأوضاع فى المنطقة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية
عمان (أ ف ب)
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تجرى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التى وصلت الأردن، محادثات مع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، الخميس فى عمان ستتناول الأوضاع فى الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) أن ميركل ستبحث مع ملك الاردن "التطورات الراهنة اقليميا ودوليا"، الى جانب "علاقات التعاون والشراكة بين البلدين".

وستلتقى ميركل كذلك بعدد من الجنود الالمان المتمركزين فى المملكة فى اطار عمليات التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية فى العراق وسوريا.

وكانت ميركل وصلت ليل الاربعاء الخميس الى مطار ماركا العسكرى (شرق عمان)، كما افادت مراسلة فرانس برس، وتقدم المانيا دعما للمملكة التى تستضيف اكثر من 650 الف لاجىء سورى مسجل لدى الأمم المتحدة فروا من الحرب فى بلدهم. ويقدر الاردن عدد السوريين على اراضيه بنحو 1,4 مليون شخص.

 


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الأوضاع فى المنطقة




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