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"مواصلات مصر": زيادة خطوط الأتوبيس بالقاهرة لـ20 خطا بنهاية العام الجارى

الخميس، 21 يونيو 2018 06:00 ص
"مواصلات مصر": زيادة خطوط الأتوبيس بالقاهرة لـ20 خطا بنهاية العام الجارى الأتوبيس الذكى - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس عباس القطان، المتحدث الإعلامى لشركة مواصلات مصر، أن الشركة ستزيد عدد خطوطها للضعف بنهاية هذا العام لتصل إلى 20 خطا بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى تشغيل 7 خطوط مكيفة تربط مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد بجامعة القاهرة.
 
وأضاف القطان لـ"اليوم السابع"، أن الشركة أنهت الإجراءات الخاصة بكروت الاشتراكات الخاصة بالركاب لتخفيف العبء عنهم، حيث إن الاشتراكات ستكون مخفضة، لافتا إلى أن الشركة تعمل باستمرار على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
 
يذكر أن الأتوبيس الذكى بها عدة مميزات منها "مكيف ومزود وواى فاى، وإمكانية الصعود والهبوط للراكب وكاميرات مراقبة وخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة ولا يسمح بالوقوف فى الطرقات، ولا يتوقف إلا فى المحطات، مزود بنظام الدفع الإلكترونى بالكارت الممغنط وطباعة التذاكر بشكل آلى، ولا يوجد به "محصل" فالسائق يعمل بمفرده ويعتمد على كاميرات المراقبة، والمقاعد مزودة بمخارج USB لشحن الهواتف ومخارج لسماعة الأذن.
 
 

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