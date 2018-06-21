video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 05:27 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

ملك الأردن: لألمانيا والاتحاد الأوروبى دور رئيس فى تعزيز جهود السلام بالمنطقة

الخميس، 21 يونيو 2018 04:05 م
ملك الأردن: لألمانيا والاتحاد الأوروبى دور رئيس فى تعزيز جهود السلام بالمنطقة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
عمان (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى أن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى ما زال هو القضية المحورية فى المنطقة، وأن لألمانيا والاتحاد الأوروبى دور رئيس فى تعزيز جهود السلام استناداً إلى حل الدولتين.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية مشتركة للملك عبدالله الثانى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عقب مباحثاتهما الثنائية والموسعة، فى قصر الحسينية بعمان اليوم الخميس، والتى تناولت علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وألمانيا، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

ووفقا للديوان الملكى الهاشمي، أعرب العاهل الأردنى عن ترحيبه بزيارة المستشارة الألمانية والوفد المرافق لها الذى يضم برلمانيين وقادة أعمال ألمانيين إلى المملكة، منوها بأن زيارة ميركل واصطحابها لهذا الوفد يشير إلى الأهمية التى تحظى بها هذه الزيارة لديها.

وأشار الملك عبدالله الثانى إلى أن العلاقات الأردنية الألمانية نمت بشكل كبير ومستمر فى السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى "أن الأردن يثمّن صداقته الوثيقة مع ألمانيا ودعمها المستمر لجهود التنمية التى يبذلها، لاسيما فى قطاعى التعليم والمياه"، منوها إلى أن "ألمانيا تدرك، باعتبارها المانح الأكبر فى مؤتمر بروكسل، العبء الكبير لأزمة اللاجئين السوريين، وتقدم المساعدة للدول المستضيفة مثل الأردن".

وأكد العاهل الأردنى سعى بلاده للعمل علة تقوية العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا، داعيا وفد قادة الأعمال المرافق للمستشارة الألمانية للاطلاع على الفرص لاستثمارية المميزة والموارد البشرية التى يوفرها الأردن، ومنوها بأن المملكة تعمل مع ألمانيا والاتحاد الأوروبى للاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ وتوظيفها فى زيادة الاستثمار والتجارة.

وقال الملك عبدالله الثاني"لدينا رؤية مشتركة تجمع بلدينا حيال الملفات الإقليمية الرئيسية، لقد ساهم تعاوننا المشترك فى مجالى الأمن والدفاع فى تعزيز الأمن فى بلدينا وفى المنطقة"، معربا عن تطلع الأردن لألمانيا كدولة قيادية فى الاتحاد الأوروبى وفى العالم لدعم جهود السلام فى الشرق الأوسط.

وأكد العاهل الأردنى أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام ولا استقرار فى المنطقة دون حل عادل ودائم يقود إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، والتى تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، مشددا على أن الأردن مستمر فى القيام بدوره فى حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وعلى صعيد الأزمة السورية، قال الملك عبدالله الثانى إن البلدين يتفقان على الحاجة إلى حل سياسى فى سوريا يضمن سلامة أراضيها ووحدة شعبها، مشيرا إلى أن "هذه من بعض المواضيع التى نواصل مناقشتها والتنسيق بشأنها، ونحن ملتزمون بالتعاون بشكل مستمر فيما بيننا".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأردن والولايات المتحدة يبحثان تعزيز التعاون العسكرى

عاهل الأردن: لا مجال لإحلال السلام دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس

الاردن

المانيا

الاتحاد الاوروبى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة