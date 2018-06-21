مقتل 16 مسلحًا وإصابة 11 آخرين شمال أفغانستان

كابول أ ش أ

قُتل 16 مسلحًا وأصيب 11 آخرون خلال القصف المدفعى والضربات الجوية التى نفذتها القوات المسلحة الأفغانية فى محيط حى صياد فى مقاطعة سارى بول شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، عن بيان لوزارة الدفاع الأفغانية، وجاء فى نصه، "إن أحدث مدفعية وغارات جوية أسفرت عن مقتل 16 مسلحًا وإصابة 11 آخرين على الأقل وتمت مصادرة دراجتهم النارية الخمسة بالإضافة إلى بعض الأسلحة والذخائر".

وكان فيلق شاهين رقم 209 للجيش الأفغانى فى الشمال قال، فى وقت سابق، إن المدفعية والغارة الجوية خلفت مقتل ستة متشددين على الأقل بينما أصيب 6 بجروح.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة المناهضة للحكومة، بما فى ذلك مقاتلى طالبان، بشأن التقرير حتى الآن.

ويبدو أن أحدث عمليات نفذت ردًا على الهجمات المنسقة التى شنها المسلحون فى نهاية وقف إطلاق النار الذى أعلنته حركة طالبان لمدة ثلاثة أيام خلال أيام العيد.

واستمر العنف فى بعض المناطق المضطربة من أفغانستان على الرغم من تمديد الحكومة لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام أخرى.