مصر للطيران تسير 18 رحلة من الأراضى المقدسة لإعادة أكثر من 3 آلاف معتمر

كتب محمد طنطاوى

سيرت شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، 18 رحلة جوية لعودة 3 آلاف و 677 معتمر من الأراضى السعودية إلى مطار القاهرة الدولي بعد أداء مناسك العمرة.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار استقبل 14 رحلة جوية قادمة من مطار جدة الدولى على متنها 3 آلاف و 24 معتمرا، بإلاضافة إلى تسيير 4 رحلات أخرى من مطار المدنية المنورة على متنها 653 معتمرا ليصل إجمالى عدد الرحلات التى سيرتها الشركة اليوم الخميس 18 رحلة جوية بإجمالى 3 آلاف و 677 معتمرا.

وأضافت المصادر أن مجدى إسحاق، رئيس شركة مطار القاهرة الدولى، كلف مكى محمد عسكر، مدير الصالة الموسمية بالمطار، بتقديم كافة التسهيلات للمعتمرين لإنهاء إجراءات وصولهم.