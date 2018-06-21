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مصر للطيران تسير 18 رحلة من الأراضى المقدسة لإعادة أكثر من 3 آلاف معتمر

الخميس، 21 يونيو 2018 09:17 م
مصر للطيران تسير 18 رحلة من الأراضى المقدسة لإعادة أكثر من 3 آلاف معتمر معتمرون - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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سيرت شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، 18 رحلة جوية لعودة 3 آلاف و 677 معتمر من الأراضى السعودية إلى مطار القاهرة الدولي بعد أداء مناسك العمرة.
 
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار استقبل 14 رحلة جوية قادمة من مطار جدة الدولى على متنها 3 آلاف و 24 معتمرا، بإلاضافة إلى تسيير 4 رحلات أخرى من مطار المدنية المنورة على متنها 653 معتمرا ليصل إجمالى عدد الرحلات التى سيرتها الشركة اليوم الخميس 18 رحلة جوية بإجمالى 3 آلاف و 677 معتمرا.
 
وأضافت المصادر أن مجدى إسحاق، رئيس شركة مطار القاهرة الدولى، كلف مكى محمد عسكر، مدير الصالة الموسمية بالمطار، بتقديم كافة التسهيلات للمعتمرين لإنهاء إجراءات وصولهم.
 
 
 

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