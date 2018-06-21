مصر تحقق 1.2 مليار دولار فائضا تجاريا مع 16 دولة.. تعرف عليها

كتبت- هبة حسام

بلغ حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام الجارى 25.088 مليار دولار، منها 5.615 مليار دولار تبادلًا تجاريًا مع الدول العربية "2.456 مليار دولار صادرات، و 3.159 مليار دولار واردات".

استحوذت صادرات مصر للدول العربية على 34.2% من جملة صادراتها خلال الربع الأول من العام الجارى، والتى بلغت 7.192 مليار دولار، بينما استحوذت الوادرات من الدول العربية على 17.7% من إجمالى واردات مصر البالغة 17.896 مليار دولار.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حققت مصر فائضًا تجاريًا لصالحها مع 16 دولة عربية بإجمالى تجاوزت قيمته 1.285 مليار دولار.

يشير الفائض التجارى، للفرق المحقق بين الصادرات والواردات، وعندما يكون لصالح دولة ما، يعنى أن صادرات تلك الدولة لدولة أخرى فاقت الواردات منها.

الدول التى حققت مصر معها فائضًا تجاريًا لصالحها تمثلت فى:

- الأردن، بفائض تجارى بلغت قيمته 104.089 مليون دولار.

- سوريا، بفائض تجارى بلغت قيمته 49.968 مليون دولار.

- ليبيا، بفائض تجارى بلغت قيمته 82.841 مليون دولار.

- موريتانيا، بفائض تجارى بلغت قيمته 4.888 مليون دولار.

- اليمن، بفائض تجارى بلغت قيمته 50.722 مليون دولار.

- السودان، بفائض تجارى بلغت قيمته 35.033 مليون دولار.

- الصومال، بفائض تجارى بلغت قيمته 16.479 مليون دولار.

- فلسطين، بفائض تجارى بلغت قيمته 29.233 مليون دولار.

- الإمارات، بفائض تجارى بلغت قيمته 534.675 مليون دولار.

- عمان، بفائض تجارى بلغت قيمته 22.819 مليون دولار.

- تونس، بفائض تجارى بلغت قيمته 84.818 مليون دولار.

- الجزائر، بفائض تجارى بلغت قيمته 49.998 مليون دولار.

- جزر القمر، بفائض تجارى بلغت قيمته 240 ألف دولار.

- جيبوتى، بفائض تجارى بلغت قيمته 5.177 مليون دولار.

- لبنان، بفائض تجارى بلغت قيمته 136.352 مليون دولار.

- المغرب، بفائض تجارى بلغت قيمته 78.517 مليون دولار.