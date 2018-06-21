مصرع موظف بالمعاش فى مشاجرة بسبب خلافات على الميراث بالمنوفية

لقى موظف بالمعاش مصرعه وأصيب نجله وزوجته بإصابات بالغة وذلك فى مشاجرة عائلية بسبب خلافات على الميراث ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية ، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة أسفرت عن متوفى ومصابين، بدائرة مركز الشهداء.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة "ع ا ا" بالمعاش بجرح نافذ بالقلب والرئة - جروح قطعية بالجمجمة والرقبة من الجهة اليسرى والساعد الأيمن ، وتوفى متأثراً بإصابته ، وزوجته "س ز خ" ربة منزل مصابة بجروح متهتكة بالرأس - كسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالمخ - جروح متفرقة بالوجه والجسم ، ونجلهما "م " فلاح .. مصاباً بجرح متهتك بالرأس - كسر بالجمجمة - جروح متفرقة بالجسم ، تم نقلهم إلى مستشفى الشهداء المركزى، تم نقلهم إلى مستشفى الكوم الجامعى ، وجميعهم مقيمين دائرة مركز الشهداء.

بسؤال نجل الأول "ا " مدرس ومقيم بذات الناحية، اتهم نجل عمومتهم "ع م ا - لم يستجوب - بالتعدى عليهم بأداة حادة "ساطور"، حال تواجدهم بمنزلهم لخلافات مالية بينهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.