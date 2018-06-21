مصرع عامل وطفل وإصابة 2 فى حادثين منفصلين بدار السلام سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهدت قرية أولاد الشيخ بمركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، انقلاب سيارة على طريق القرية، نتج عنها مصرع عامل وإصابة 2 بينهم محام تم نقلهم للمستشفى الجامعى.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغاً من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير لقطاع الشرق، يفيد بانقلاب سيارة ووجود متوفى ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء حالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق، والرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، أنه أثناء سير السيارة رقم 51578 أجرة سوهاج، قيادة ياسر جاد على 35 سنة سائق، ويقيم بناحية أولاد يحيى بحرى دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانقلابها بجانب طريق قرية أولاد الشيخ.

نتج عن الحادث وفاة "عيسى خليف ميدنى" 30 سنة عامل ويقيم الخيام، دائرة المركز من مستقلى السيارة، وإصابة قائد السيارة و"رمضان خيامى حسن" 30 سنة محامى، ويقيم بذات الناحية، من مستقلى السيارة بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى.

وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11 أحوال المركز بتاريخه وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

وعلى جانب أخر، تبلغ لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزى، بوصول الطفل "عبد الرحمن مؤمن حسن على" عامين، ويقيم بناحية أولاد طوق غرب دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء حادث سيارة.

وبالانتقال والفحص وسؤال والده، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل اصطدمت به السيارة رقم هـ ى ب 8275 قيادة "عبده ب م" 43 سنة طبيب بيطرى ويقيم بناحية النغاميش دائرة المركز، مما أدى لوفاته ونفى الشبهة الجنائية.

وبمواجهة المذكور قرر بأنه مالك السيارة وأن قائدها وقت الحادث "النمر ج ح" 48 سنة سائق، ويقيم بذات الناحية وبسؤال الأخير أفاد باصطدمه بالمذكور حال رجوعه بالسيارة للخلف، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2658 إدارى المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الأول من سراياها والثانى من ديوان المركز والتصريح بدفن الجثة.