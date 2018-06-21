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مصرع شخص وإصابة 13 آخرين فى تصادم سيارتين بطريق السويس – عيون موسى

الخميس، 21 يونيو 2018 10:53 ص
مصرع شخص وإصابة 13 آخرين فى تصادم سيارتين بطريق السويس – عيون موسى حادث تصادم-ارشيفية
السويس- سيد نون
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لقى شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون فى تصادم سيارتين ميكروباص بطريق السويس – عيون موسي، وتم نقل المصابين إلى مستشفيى السويس العام، ومستشفى الشرطة بالقاهرة.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بتصادم سيارة ميكروباص يستقلها مجندين شرطة مع سيارة ميكروباص أخرى، والتى توفى سائقها "ناصر سعيد حسن سليمان" 44 عاما.

وأصيب في الحادث 13 شخصا وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام، ثم تم نقل 3 منهم إلى مستشفي الشرطة بالقاهرة، وانتقلت قيادات مديرية أمن السويس إلي المستشفى العام لمتابعة حالة المصابين.

 


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