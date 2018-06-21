مصادر أمنية: التحفظ على مشتبه به فى مقتل حفيدتى المرسى أبو العباس وزوجة نجله

ذكرت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، أنه تم التحفظ على أحد المشتبه بهم فى حادث مقتل حفيدتى الفنان الراحل المرسي أبو العباس وزوجة ابنه داخل شقتهن ببولاق الدكرور، نتيجة تعرضهن للخنق.

وقالت المصادر، إن المشتبه به تربطه علاقة قوية بالمجنى عليهن، وجارٍ تكثيف التحريات وجمع المعلومات للتأكد من حقيقة تورطه فى ارتكاب الجريمة من عدمه.



من جانبهم، تسلم أفراد أسرة المجنى عليهن جثث الضحايا عقب تنفيذ قرار النيابة العامة بالتشريح، حيث شارك أقارب الضحايا وجيرانهم، في تشييع الجنازة، وسط حالة من الحزن سيطرت على الجميع، الذين طالبوا الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن الجانى وتقديمه للعدالة.

وتلقى العقيد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، بلاغا يفيد العثور على ربة منزل وابنتيها مفارقين الحياة داخل مسكنهم ببولاق الدكرور، فتم إخطار اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى انتقل إلى محل الواقعة، وبصحبته عدد من القيادات الأمنية، وتم العثور على جثة ربة منزل وابنتيها الكبرى تبلغ من العمر 14 عاما والثانية تبلغ 11 عاما مفارقين الحياة نتيجة تعرضهن للخنق.

وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهرى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، والرائد طارق مدحت والنقيبان أيمن سكورى وأحمد مندور، عن أن زوج المجنى عليها ووالد الضحيتين خرج من الشقة للعمل، وعقب عودته اكتشف مقتلهن، وأشارت التحريات الأولية أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.