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الخميس، 21 يونيو 2018 12:19 م
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مسلحو "جبهة النصرة" يستهدفون عدة مناطق بدرعا والقنيطرة

الخميس، 21 يونيو 2018 11:39 ص
مسلحو "جبهة النصرة" يستهدفون عدة مناطق بدرعا والقنيطرة قصف فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ
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استهدف مسلحو تنظيم جبهة النصرة بقذيفة صاروخية منطقة البانوراما على الأطراف الشمالية لمدينة درعا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الجيش السورى رد على مصدر إطلاق القذيفة ودمر منصة لإطلاق القذائف وأوقع خسائر بين صفوف المجموعات المسلحة، وجددت المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم جبهة النصرة اعتداءها بقذائف الهاون على منازل المواطنين فى قرية جبا شمال شرق مدينة القنيطرة بنحو 10 كم، ويذكر أنه قتل أمس مدنى وأصيب 10 آخرون بجروح جراء اعتداء مسلحى تنظيم جبهة النصرة بالقذائف على قرية جبا بريف القنيطرة.

 

 

 


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